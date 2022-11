Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelte seit Februar 2021 gegen zwei Beamte des Wiener Verfassungsschutzes wegen Amtsmissbrauch. Das Verfahren sei mittlerweile eingestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der WKStA dem ORF. Demnach sei die Begehung einer Straftat auf Seiten der Beamten nicht nachweisbar.

Der konkrete Vorwurf lautete, dass trotz Anfangsverdacht der Terrorunterstützung die Staatsanwaltschaft Wien nicht informiert wurde. Der spätere Attentäter wollte in der Slowakei Munition kaufen. Zudem traf er sich mit amtsbekannten Salafisten. Einer der beiden Polizisten hatte bei einem Vorgesetzten erfolglos vorgeschlagen, den späteren Attentäter zu observieren.

Fehlverhalten seitens des Staatsschutzes

Der Anstoß für die Ermittlungen ist aus dem Innenministerium gekommen, welches auch im eigenen Ressort Untersuchungen durchführte und eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wiener Staatsanwaltschaft einbrachte. Unterdessen untersuchte den Fall auch die sogenannte Zerbes-Kommission, im Auftrag von Innen- und Justizministerium. Es habe in Bezug auf den Attentäter seitens des Staatsschutzes vor allem im operativen Bereich "Fehlverhalten" gegeben. Das sagte Kommissionsleiterin Ingeborg Zerbes gegenüber Ö1 und Dossier. Ihr zufolge ist aber kein individuell schuldhaftes, in strafrechtlicher Hinsicht zu ahndendes Verhalten der beiden Beamten nachweisbar.

Am 2. November 2020 hatte ein IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt getötet und 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Es war der letzte Abend vor einem neuerlichen Corona-Lockdown. Nahe des Bermudadreiecks, einem Ausgehviertel in Wien, eröffnet der Attentäter gegen 20.00 Uhr das Feuer. Er tötet einen 21-jährigen Österreicher auf dem Fleischmarkt, eine 24-jährige Deutsche am Ruprechtsplatz. In der Seitenstettengasse schießt er auf eine 44-jährige Österreicherin und an der Ecke Rabensteig/Schwedenplatz auf einen 39-jährigen Österreicher. Eine eingesetzte Untersuchungskommission kritisierte eklatante Versäumnisse des Verfassungsschutzes im Umgang mit dem späteren Attentäter. (wisa, APA, 8.11.2022)