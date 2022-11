[Wirtschaft] Kürzere Arbeitszeit gegen den Fachkräftemangel: Sind 30 Stunden die Lösung?

[USA] Midterms in den USA: Zittern bis nach dem Morgengrauen

Keine Elektroautos aus Europa? Joe Biden setzt wie Trump auf Protektionismus

[Kommentar] Donald Trumps "große Ankündigung": Der Plot des Paten

[Livebericht] Korruptionsprozess gegen grünen Ex-Politiker Christoph Chorherr startet

[Inland] Regierung präsentiert neues Krisensicherheitsgesetz

[Web] Apple TV 4K 2022 im Test: Das Premium-Gerät für Streaming-Services ist zurück

[Musik] Bruce Springsteen: Weit daneben ist auch vorbei. Der Boss veröffentlicht mit "Only the Strong Survive" ein Album mit Coverversionen, die im Original der Soul Music zuzurechnen sind. Auweh

[Wetter] Eine milde Südwestströmung bestimmt das Wetter im Alpenraum. Die Nebelfelder in den Tälern lichten sich meist rasch und sehr verbreitet scheint die Sonne. Im Tagesverlauf werden von Westen her ein paar Wolken aufziehen. Mit der feuchten Grundschicht gestaltet sich die Nebelauflösung in der Ostregion hingegen deutlich schwieriger, hier setzt sich die Sonne bis am Nachmittag nur stellenweise durch.



[Zum Tag] Heute ist Intersex Solidarity Day.