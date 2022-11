US-Moderator Jimmy Kimmel (54) wird zum dritten Mal bei der Oscar-Gala als Gastgeber auf der Bühne stehen. Foto: APA/AFP/CHRIS DELMAS

Hollywood – Der US-Moderator Jimmy Kimmel (54) soll im kommenden Jahr zum dritten Mal bei der Oscar-Gala als Gastgeber auf der Bühne stehen. Kimmel werde die für den 12. März 2023 geplante 95. Ausgabe der Veranstaltung moderieren, teilte die Filmakademie am Montag mit. Der Moderator, der seine eigene Late-Night-Show im US-Fernsehen hat, hatte bereits 2017 und 2018 die Oscars moderiert.

"Ein drittes Mal eingeladen zu werden, die Oscars zu moderieren, ist entweder eine Ehre oder eine Falle", witzelte Kimmel. "Aber wie dem auch sei, ich bin der Akademie dankbar, dass sie mich gefragt hat – so schnell, nachdem alle Guten abgesagt haben."

Frauen-Trio

In diesem Jahr hatte erstmals in der Geschichte der Academy Awards ein Frauen-Trio durch die Show geführt: Die Schauspielerinnen Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes. Zuvor hatte es in der Geschichte der Oscars fast immer einen prominenten Gastgeber gegeben – 2019, 2020 und 2021 hatte es aber gar keinen Moderator gegeben.

Rekordhalter als Oscar-Moderator ist der 2003 gestorbene Komiker Bob Hope, der 19 Mal Gastgeber war. Billy Crystal war es neun Mal, Steve Martin drei Mal. Auch unter anderem Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg oder John Stewart moderierten die Gala bereits. (APA, dpa, 8.11.2022)