Der Inhalt des Spiels orientiert sich an der bekannten Serie. Foto: Netflix

Mit der Serie "Stranger Things" hat der Streamingservice Netflix einen großen Hit gelandet. Nun will man die Wartezeit bis zur finalen Staffel, die erst 2024 erscheinen wird, mit einem Videospiel verkürzen.

Vertauschte Rollen

In einer Pressemitteilung lässt der US-Konzern wissen, dass man gerade an dem Horror-Actionspiel "Stranger Things VR" arbeite. Erscheinen wird das Spiel auf den "wichtigsten Virtual-Reality-Plattformen" Ende 2023. Damit scheint auch ein Release für die ebenfalls im kommenden Jahr erscheinende Playstation VR2 wahrscheinlich.

Inhaltlich wird man sich an der Serie orientieren, aber nicht etwa die bekannten Jugendlichen rund um Eleven begleiten, sondern die Rolle des Antagonisten Vecna übernehmen. Offenbar wird man in der virtuellen Realität unbekannte Welten erforschen müssen, um schließlich den "Hive Mind" zu formen. Das Beschwören von Albträumen soll auch eine der Fähigkeiten von Vecna in dem Spiel sein.

Umsetzen wird das Spiel Tender Claws, das bereits mehrere VR-Spiele in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat.

Stranger Things

Fokus auf Videospiele

Schon mehrfach hat Netflix betont, auch das Medium Videospiele ernst nehmen zu wollen. Neben eigenen Produktionen füllen schon jetzt laufend Spiele die Netflix-App, die im Abo des Streamingservice enthalten sind. (aam, 8.11.2022)