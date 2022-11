Wallner lehnt den Vorschlag von Wiens Bürgermeister ab. Laut ihm kann die Staatsbürgerschaft erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen

"Für mich ist klar, dass es nicht generell zu Erleichterungen bei Einbürgerungen kommen kann", stellte Wallner fest. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Bregenz – Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lehnt – wie die ÖVP generell – eine leichtere Erreichbarkeit der Staatsbürgerschaft ab. Zuletzt hatte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) unter anderem für eine auf fünf Jahre verkürzte Wartefrist ausgesprochen. "Für mich ist klar, dass es nicht generell zu Erleichterungen bei Einbürgerungen kommen kann", stellte Wallner fest. Zentrales Element einer Staatsbürgerschaftverleihung müsse die Integration sein.

Wallner erachtete die Staatsbürgerschaft als "hohes Gut", diese könne erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen. "Wer am Ende des Integrationsprozesses Österreicherin oder Österreicher werden will, muss wie bisher etwas dafür leisten", sagte der Landeshauptmann gegenüber der APA.