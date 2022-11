Auf den ersten Blick könnte man auf diesem Bild eine Gestalt erkennen. Eine Mumie? Oder ein Bruder von Groot, dem lebenden Baum aus "Guardians of the Galaxy"? Tatsächlich handelt es sich um eine Flüssigkristallmischung, die an der Warschauer TU aufgenommen wurde. (max, 8.11.2022)

Weitere fantastische Aufnahmen findet man unter Nikon Small World.

