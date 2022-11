Der Flug durch die Nacht war ein Traum. Nicht nur, weil die beiden jungen Frauen fast ab dem ersten Meter synchron und supersauber liefen. Mehr noch: Wer Schulter an Schulter so läuft, hilft sich gegenseitig beim Tempomachen und -halten. Mein Radcomputer – ich war mittlerweile über sechs Stunden unterwegs – hatte sich am Bisamberg zwar verabschiedet, aber wie mühe- und schwerelos die beiden da Gas gaben, sah und spürte man ohne Zahlen auch im Dunkeln.

Aber viel wichtiger: Die beiden strahlten.

Als die Lichter der Stadt uns an der Donau wieder entgegenblinkten, als wir das Ziel schon riechen konnten, wusste ich schon, was am nächsten Tag kommen würde: "Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Wenn möglich, nicht nur in der Staffel – und du rennst dann gefälligst auch mit."