Arbeiten neben dem Studium ist für die meisten Studierenden Alltag, nun kommen auch noch die Teuerungen dazu. Was bedeutet das für sie?

Das Geld wird in vielen Belangen derzeit knapp. Auch die heimischen Universitäten stehen vor großen finanziellen Herausforderungen. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen haben die Unis daher für 2023 und 2024 zusätzliche 1,2 Milliarden Euro gefordert. Im Budget beziehungsweise im Finanzrahmen sind dafür derzeit aber nur 500 Millionen Euro vorgesehen. Als Reaktion darauf haben in den vergangenen Wochen zahlreiche universitäre Einrichtungen Einsparungspläne angekündigt oder schon umgesetzt. Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) äußerte Verständnis für die universitäre Finanznot und kündigte für kommendes Jahr 150 Millionen Euro mehr an.



Dass Studierende meist wenig Geld zur Verfügung haben, ist nichts Neues. Aber was heißt die derzeitige Teuerungswelle für ohnehin schon finanziell belastete Menschen?

Teuerungen im Alltag

Aber nicht nur Universitäten geht das Geld aus. Studierende sind von den Teuerungen ebenso stark betroffen. Ist die Zeit des Studierens ohnehin vielfach dadurch geprägt, dass man nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat und auf Beihilfen und Jobs angewiesen ist, um halbwegs über die Runden zu kommen, reißen Teuerungen im Energiebereich, am Wohnungsmarkt und bei Gütern des alltäglichen Bedarfs noch ein größeres Loch in das monatliche Budget.

Aus diesem Grund fordert die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) und die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) mehr Unterstützung für Studierende, die neben dem Studium arbeiten. Eine Anhebung der Zuverdienstgrenze im Beihilfensystem, aber auch eine Ausweitung des Kreises der Bezieherinnen und Bezieher der Studienbeihilfe wird da genannt. Unterstützen Eltern ihre studierenden Kinder finanziell, kommen diese Kosten auf die ohnehin schon belasteten Familien auch noch dazu, wie "TattyBogle" berichtet:

"MJ23GOAT" erzählt von seinem Studentenalltag:

Wie kommen Sie finanziell über die Runden?

Was bedeuten die Teuerungen für Ihr Budget? Werden Sie von Ihren Eltern finanziell unterstützt, erhalten Sie Beihilfen, oder arbeiten Sie neben Ihrem Studium? Wie viel Geld haben Sie im Monat zur Verfügung, und wie hoch sind Ihre Fixkosten? Was braucht es, um Studierende zu unterstützen? Und geht sich die finanzielle Unterstützung für Ihr studierendes Kind aus? (wohl, 16.11.2022)