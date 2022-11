Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grün) präsentierten am Dienstagmorgen das neue Krisensicherheitsgesetz. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) präsentierten am Dienstagmorgen das neue Krisensicherheitsgesetz und kündigten gleichzeitig Änderungen im Wehrgesetz, im Meldegesetz und in Teilen der Verfassung an. Sieben Seiten umfasst der Gesetzesentwurf, der nun in die sechswöchige Begutachtung geht und dann dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird.

Darin soll die Definition von Krise festgelegt werden, und es sollen die Errichtung eines Lagezentrums mit 2.000 Quadratmeter Fläche, die Bestellung eines Krisenkoordinators, die Koordination zwischen allen Akteuren wie etwa Bundes- und Landesbehörden sowie Einsatzorganisationen und die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement festgeschrieben sein. Der Koordinator soll im Bundeskanzleramt angesiedelt werden. Sein oder ihr Stellvertreter soll für die Kommunikation mit den Nachrichtendiensten zuständig sein.

Unterirdische Kommandozentrale



Das Lagezentrum wird in Kellerräumlichkeiten des Innenministeriums, in denen sich eine Tiefgarage befand, installiert werden. Für den Umbau und die nötige Technik wurden 50 Millionen Euro veranschlagt. Wie hoch etwaige Personalkosten sein werden, wisse man noch nicht, hieß es bei der Präsentation. Auch wer für die angekündigten neuen Jobs infrage kommen könnte, wollte Karner am Dienstag noch nicht kommentieren.

Im künftigen Lagezentrum soll auf mehr als 2.000 Quadratmetern ein ständiges Monitoring von zentralen Bereichen wie Sicherheit, Gesundheit oder Energie stattfinden. Laut Regierung soll zudem die gleichzeitige Bewältigung von bis zu drei Krisen möglich sein. Auch ein modernes Medienzentrum zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit soll in den unterirdischen Räumen eingerichtet werden.

Letzte Neuaufstellung nach Tschernobyl



Bereits seit einem Jahr war das neue Krisensicherheitsgesetz auf der Agenda der Bundesregierung. Doch eine Aktualisierung der Krisenmanagementpläne und Krisenkommunikation steht in Österreich de facto seit Jahrzehnten an. Konkret seit 1986, als man sich im Zuge der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl in diesem Bereich zum letzten Mal neu aufstellte.

Die Dringlichkeit dieses Projekts steht für den Politikwissenschafter Peter Filzmaier außer Frage: "Jedes Krankenhaus überarbeitet jährlich seinen Krisenmanagementplan und seine Krisenkommunikation. Alle Parteien, die seit 1986 in der Regierung waren, haben hier jahrzehntelang schwerste Versäumnisse zu verantworten."

Währung Vertrauen

Der Erfolg werde aber von mehreren Dingen abhängen: Dass man bei den Plänen Organisationen wie das Rote Kreuz oder den Arbeiter-Samariterbund nicht eingebunden hat, ist für Filzmaier problematisch und gerade für eine verbesserungswürdige Krisenkommunikation nicht ideal. Insbesondere weil sich die Kommunikation zwischen allen Playern laut Regierung ja künftig verbessern sollte. Und: "Gutes Krisenmanagement basiert auf einer Währung, von der die Regierung derzeit sehr wenig hat, nämlich Vertrauen." Davon hätten Hilfsorganisationen jedenfalls meist mehr.

Ein zentraler Punkt werde auch die Datenlage bzw. "der Datensalat" in Österreich, der an sich eine Dauerkrise darstelle, sagt der Politologe: "Wenn man 2.500 Bürgermeister oder einzelne Landeshauptleute hat, wo jeder etwas anderes sagt, dann ist jede zentrale Kommunikation zum Scheitern verurteilt." Das habe man in der Pandemie gesehen, aber auch in der Teuerungskrise.

Einheitliche Datenlage gefordert



"Die Datenlage muss nicht perfekt sein, aber wenigstens einheitlich", sagt Filzmaier, "Italien hat in der Pandemie binnen einer Woche ein Dashboard aufgebaut, das bei uns undenkbar war."

Auch Gesundheitsminister Rauch sagte bei der Pressekonferenz mit Blick auf die zurückliegenden Corona-Jahre, es sei entscheidend, dass alle involvierten Stellen auf einem Informationsstand seien. Das sei mit dem neuen Lagezentrum, das in zwei Jahren fertig sein soll, garantiert, so der Minister. (Colette M. Schmidt, Martin Tschiderer, 8.11.2022)