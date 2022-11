Ausgrabungen in der Toskana brachten bis zu einen Meter hohe Götterstatuen ans Licht

Einige der Funde sind mehr als 2.000 Jahre alt. Foto: AP/Italian Culture Ministry

Auch Frauenfiguren befanden sich unter den Statuen. Foto: APA/AFP/ITALIAN CULTURE MINISTRY

Italienische Archäologen freuen sich über eine spektakuläre Entdeckung im Thermenstädtchen San Casciano dei Bagni. Die Kleinstadt im Südosten der Toskana ist vor allem für seine über 40 Warmwasserquellen bekannt, die schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt werden. Bei einem der Bäder stießen die Forschenden bei Ausgrabungen auf eine Sammlung aus 24 Bronzestatuen in hervorragendem Zustand. Geschützt von Schlamm und Thermalwasser hatten diese Figuren über 2.000 Jahre praktisch vollständig überdauert.

Wichtige Entdeckung

Massimo Osanna, Generaldirektor der italienischen Museen, sprach von der "wichtigsten Entdeckung seit dem Fund der Riace-Bronzen" im Mittelmeer vor der Küste Kalabriens in den 1970-Jahren. "Das ist eine Entdeckung, die die Geschichte neu schreiben wird und an der bereits mehr als 60 Experten aus der ganzen Welt arbeiten", verkündete auch der Archäologe Jacopo Tabolli, Dozent an der Universität in Siena, der das archäologische Projekt seit 2019 leitet.

Schlammverschmiert aber ansonsten in wunderbarem Zustand: Die entdeckten Statuen riefen bei den Forschenden Begeisterung hervor. Foto: APA/AFP/ITALIAN CULTURE MINISTRY

Der Fund gelang bei Ausgrabungen eines antiken Heiligtums mit sprudelnden Becken, Terrassen, Brunnen und Altären. Das heilige Bad geht mindestens auf das dritte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück und wurde bis weit in die Spätantike im fünften Jahrhundert genutzt. In christlicher Zeit hatte man die Becken jedoch nicht zerstört, sondern mit Steinsäulen versiegelt; die bronzenen Gottheiten wurden dem Wasser anvertraut. Vor allem deshalb seien die Figuren in dem ausgezeichneten Zustand. Neben den Statuen fanden die Forschenden auch tausende Münzen und Votivgaben.

Viele der Figuren besitzen Inschriften in etruskischer und lateinischer Sprache. Foto: Italian Culture Ministry

Götter, Helden, Kaiser

Die 24 Statuen mit Inschriften in etruskischer und lateinischer Sprache stellen Hygeia, die Göttin der Gesundheit, den jugendliche Apollo und zahlreiche andere Gottheiten, Frauen, Jünglinge und Kaiser dar und waren höchstwahrscheinlich von lokalen Handwerkern in der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und dem ersten Jahrhundert n.u.Z. angefertigt worden. In Auftrag gegeben wurden sie wahrscheinlich von den wichtigen Familien der Region und darüber hinaus, Angehörige der Eliten der etruskischen und römischen Welt bis hinauf zum Kaiser.

Fünf der Statuen waren annähernd einen Meter hoch. Foto: AP/Italian Culture Ministry

Laut den Forschenden handelte es sich einst um einen besonderen Ort. Die Inschriften würden zeigen, dass hier die etruskische Sprache überraschenderweise viel länger überdauert habe als bisher angenommen. Offenbar war etruskisches Wissen im medizinischen Bereich auch noch in der Römerzeit anerkannt und akzeptiert worden. "Sogar in jenen Epochen, in denen die schwersten Konflikte draußen tobten, scheinen die etruskische und die römischer Welt rund um diese Becken und Altäre friedlich koexistiert zu haben", sagte Tabolli.

Die Figuren sollen nun gereinigt und restauriert werden. Foto: APA/AFP/ITALIAN CULTURE MINISTRY

Winterpause

Die Ausgrabungsarbeiten werden nun unterbrochen, um sie im Frühjahr wieder aufzunehmen. Den Winter nutzen die Fachleute zur Restaurierung der Bronzestatuen. "Es wird eine Teamarbeit sein, so wie es bisher immer war", betonte Tabolli.

An den Arbeiten werden die Universität Siena, das italienische Kulturministerium, die örtliche Stadtverwaltung und Spezialisten anderer Universitäten aus der ganzen Welt beteiligt sein. "Alle zusammen haben die einmalige Chance,. ein völlig neues Kapitel der .antiken Geschichte zu schreiben", betonte Tabolli. (red, APA, 8.11.2022)