Im Community-Artikel schreibt Lisa-Marie Lehner über ein Gespräch mit einer ukrainischen Filmemacherin, die nach Russlands Angriff den Kriegsdienst aufgenommen hat.

Zum Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 befand sich Helena Maksyom in ihrer Heimatstadt Kiew. Seit diesem Datum wurde ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Rund 14 Millionen Grenzübergänge hat der UNHCR aus der Ukraine registriert. Maksyom bekam von vielen Freundinnen und Freunden und Bekannten Angebote, im Ausland unterzukommen. Doch für die Filmemacherin fühlte es sich falsch an, ihr Heimatland zu verlassen. Stattdessen fuhr sie mit freiwilligen Helferinnen und Helfern in die von Russland angegriffenen Städte und Regionen. In kleinen Lastwagen half sie, Bewohnerinnen und Bewohner zu evakuieren, da vor allem Kinder und Senioren stark auf Unterstützung angewiesen waren.

Helena Maksyom. Foto: Helena Maksyom

Der Umstieg von Helferin zur Soldatin ging schnell. In Charkiw lernte Maksyom Mitglieder der Nationalgarde kennen. Sie sprach mit einem Führungskommandanten über ihren Hintergrund als Filmemacherin und den Wunsch, an der Front zu helfen. Zu ihrer Entscheidung sagt Maksyom: "Ich hatte das Gefühl, nicht genug beizutragen. Und ich war wütend, dass so viele Männer aus dem Land flohen. Die Situation ist sehr beängstigend für uns alle. Aber es macht keinen Sinn, sich zu verstecken und zu warten, bis unser Land zerstört ist. Davonrennen war für mich keine Option."

In den kommenden Wochen absolvierte die Filmemacherin waffentechnische, medizinische, sowieso taktische Ausbildungen. Danach wurde sie mit ihrer Einheit an die Front der Region Luhansk geschickt.

Über den Alltag an der Front

Als Mitglied des ukrainischen Militärs ist Maksyom in erster Linie Soldatin und in zweiter Linie Filmemacherin. Ihre Hauptaufgaben bestehen aus der Versorgung der Verwundeten und Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner besetzter Städte und Regionen. In ihrer Einheit ist sie die einzige Frau. An manchen Tagen vermisst sie Gesprächspartnerinnen. Allerdings schweißten die letzten Monate die Kameraden am Kriegsfeld eng zusammen. Vor allem in der Region Luhansk stand ihre Einheit täglich unter Beschuss.

Makysom beschreibt die Situation in Luhansk als furchtbare Realität. Über Monate hinweg lebten Bewohnerinnen und Bewohner ohne Gas und Wasser. Viele Menschen flohen, und nur wenige überlebten. Vor allem Familien mit Kindern litten sehr, da viele kein Geld besaßen und keine Fremdsprachenkenntnisse hatten. Somit war eine Flucht ins Ausland für sie keine Option. In diesen Momenten erschien es komplett absurd, einen Film machen zu wollen, schildert die Ukrainerin. Jedoch gab es inmitten all dem Chaos auch wertvolle, ruhige Momente, die es ihr erlaubten, das Leben ihrer Kameraden sowie ihre Emotionen zu filmen. "Dann erinnert man sich, dass man ein Mensch mit Gefühlen ist, der manchmal lacht oder weint und mit Freunden Geschichten teilt."

Helena bekam Blumen von den Kollegen in ihrer Einheit. Foto: Helena Maksyom

Das Tagebuch einer Soldatin

Filmen auf dem Kriegsfeld. Foto: Helena Maksyom

Zu Maksyoms Ausstattung gehören eine professionelle Handkamera und ein Richtrohrmikrofon. Da das Filmen an der Front sehr gefährlich ist, nutzt sie die ruhigen Momente, um die Stimmung der Kollegen sowie ihren psychischen Wandel zu dokumentieren. Ebenso arbeitet sie mit symbolischen Merkmalen.

Ihr aktuelles Filmprojekt beschreibt Maksyom als Tagebuch einer Soldatin. Dazu filmt sie auch die Wandlung ihrer psychischen Verfassung und zeigt, was der Krieg mit den Menschen macht. Wie grausam und sinnlos er ist und wie schmerzhaft Soldatinnen und Soldaten daran seelisch oder körperlich zugrunde gehen. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen sind auf dem Kriegsfeld bereits gestorben. Diese Szenen filmt die Ukrainerin nicht. "Das soll niemand sehen'', erklärt sie.

"Alles, was von der Existenz meiner Kollegen bleibt, sind Schlagzeilen in den Zeitungen. In solchen Momente bin ich fast verrückt geworden. Mit diesem Film will ich ein Stück ihrer Geschichte festhalten."

Ebenso ist es ihr wichtig, zu veranschaulichen, dass an der Front Bäcker, Ärzte, Musiker und Lehrer stehen. Niemand dieser Menschen konnte sich vorstellen, eine Waffe in der Hand zu halten, geschweige denn Menschen zu töten. Die Eindrücke und Erfahrungen auf dem Kriegsfeld können nur die Menschen verstehen, die selbst dort gestanden haben. Und selbst unter ihnen können nur wenige diese Erfahrungen an andere vermitteln. Maksyom hat selbst keine Worte für das, was sie gesehen hat. Und deswegen macht sie diesen Film.

Lokales Krankenhaus in Luhansk. Foto: Helena Maksyom

"Mein Ziel ist es zu überleben"

Auf die Frage, was ihr Ziel in Bezug auf das aktuelle Filmprojekt sei, antwortet Maksyom: "Zu überleben. Wenn ich sterbe, kann ich meine Geschichte und die meiner Kameraden nicht erzählen."

Auch psychisch stellt dieses Unterfangen für sie eine enorme Belastung dar. Wenn Maksyom in wenigen Tagen an die Front zurückkehrt, wird sie sehen, wie lange sie die Situation mental durchstehen kann. "Ab einem gewissen Punkt verliert man jegliche Hoffnung in die Menschheit und den Lebenssinn", sagt sie. Es gibt keinen Ort, an dem man zur Ruhe kommt oder gar Kraft tanken kann. Die Bilder und Geräusche bleiben im Kopf. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich im Ausland befinden, verlieren Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde auf dem Schlachtfeld. Niemand kann vor dem Krieg davonlaufen. Ganz gleich ob mittendrin oder aus der Distanz – es gibt kein Entkommen.

Wie man helfen kann

Maksyom wünscht sich, dass Menschen in Europa sich gegen die Verbreitung von Fehl- und Desinformation einsetzen. Das Ausmaß russischer Propaganda sei unvorstellbar. Sie appelliert hinzusehen, auch wenn die monatelange Berichterstattung ermüdet.

Enttäuscht zeigt sich Maksyom auch über den vorgetäuschten Pazifismus, der aus einigen intellektuellen Kreisen des Westens kommt. Damit verweist die Ukrainerin auf das Drängen nach Frieden und die damit verbundene Aufforderung an ihr Land, die Kämpfe einzustellen. Dazu sagt sie:" Dieser Aufforderung nachzukommen würde die Zerstörung unseres Volkes und unserer Kultur bedeuten. Für die Menschen in den russisch besetzten Gebieten sowie die Millionen illegal Deportierten in Russland würde das ein schreckliches Schicksal bescheren." Dabei zitiert sie Elie Wiesel: "Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten." (Lisa-Marie Lehner, 10.11.2022)