Neues Gesicht für Teamchef Rangnick. Foto: APA/RICHARD PURSTALLER

Mit Neuling Alexander Prass im Kader bestreitet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die November-Testspiele gegen Andorra und Italien. Im am Dienstag veröffentlichten Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick ist der 21-jährige Mittelfeldspieler von Sturm Graz das einzige neue Gesicht. Länderspielerfahrung kehrt mit Florian Grillitsch und Florian Kainz zurück. Torhüter Patrick Pentz wurde laut ÖFB-Angaben von Stade Reims für die Länderspiele nicht abgestellt. Nicht dabei ist außerdem Robert Ljubicic. Der 23-jährige Legionär von Dinamo Zagreb hat sich laut ÖFB-Informationen dazu entschieden, für den kroatischen Verband zu spielen.

Gegen Fußballzwerg Andorra tritt Österreich am 16. November im Rahmen des Trainingslagers in Spanien an. Gespielt wird in Malaga. Italien gastiert in der Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021 am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der Europameister hat die Teilnahme an der an diesem Tag startenden WM in Katar verpasst. Rangnick will bei den Testspielen Varianten ausprobieren und einigen im Team noch wenig eingesetzten Spielern eine Chance geben. (APA, red, 8.11.2022)

TOR:

Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 13 Länderspiele),

Heinz LINDNER (FC Sion/SUI; 33),

Alexander SCHLAGER (LASK; 6)



VERTEIDIGUNG:

David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 96/14 Tore),

Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 11/0),

Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 10/0),

Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 18/1),

Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1),

Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg; 11/0)



MITTELFELD:

Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg; 1/0),

Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 23/7),

Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 33/1),

Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 20/0),

Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 1/0),

Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 0),

Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER; 66/12),

Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 31/2),

Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 2/0),

Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 9/0),

Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 1/0),

Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 20/1)



STURM:

Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 104/33),

Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 41/7),

Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)



Auf Abruf: Martin FRAISL (Arminia Bielefeld/GER; 0), Niklas HEDL (SK Rapid; 0), Samuel SAHIN-RADLINGER (SV Guntamatic Ried; 0); Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 38/2), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 25/1), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 31/0); Julian BAUMGARTLINGER (FC Augsburg/GER; 84/1), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 1/0), Valentino LAZARO (FC Torino/ITA; 36/3)