Schrom und Nowak als Thema bei Martin Thür in der "ZiB 2". Foto: screenshot, ORF-tvthek

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Straches Zorn auf die "ZiB 24": Die ORF-Chataffäre wird noch brisanter – Die "ZiBs" am Montag widmeten dem Skandal mehrere Beiträge. Was nicht vorkam: Anlass von Straches Intervention dürften Aussagen des Schriftstellers Doron Rabinovici über die FPÖ gewesen sein

Kraus: "Medienpolitik ist in Österreich seit langer Zeit ein Missverständnis" – Es gehe nur um Einfluss und Posten und nicht um qualitätsvollen und freien Journalismus, kritisiert Daniela Kraus vom Presseclub Concordia

So sind wir: Wie wir mit Autorisierungen umgehen – Warum wir Interviews autorisieren lassen, wie das mit Zitaten funktioniert und wo unser professionelles Entgegenkommen endet

Katarischer WM-Botschafter nennt Homosexualität "geistigen Schaden" – Khalid Salman sorgt sich in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" um die katarischen Kinder. Das Interview wurde sofort durch den Pressesprecher des Organisationskomitees abgebrochen

Unsere Fehler: Ottakring liegt nicht am Meer – Opfer in der Oper, zerstreute Fans und ein Fehler, der keiner war. Die gute Nachricht: Der erste Wiener Bezirk schrumpft, aber nicht so schnell

Neues Sportmagazin "Erika" startet mit dem Thema "Anders" – Das Medium der Agentur Buero Balanka will den Sport als "gesamtgesellschaftliches Phänomen" erfassen. Halbjährliche Erscheinungsweise ist geplant

Netflix bringt zweite Staffel von Sisi-Serie "Die Kaiserin" – Erste Staffel entwickelte sich zum Streaming-Erfolg – Devrim Lingnau und Philip Froissant spielen wieder das Kaiserpaar

Das System Total, I Am Legend und Köy: TV-Tipps für Dienstag – Außerdem eine Reportage über die Irish Traveller und "Willkommen Österreich" mit Filmemacherin Ruth Beckermann und Schauspieler Michael Ostrowski

Wir wünschen noch einen schönen Abend!