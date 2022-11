Solidaritätskundgebung in Beirut. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, sieht die Lage etwas anders als der ägyptische Außenminister Sameh Shoukri: Türk forderte am Dienstag die ägyptischen Behörden dringend auf, den Aktivisten Alaa Abdel Fattah sofort aus der Haft zu entlassen und ihm die nötige medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Shoukri, der momentan auch als Präsident der Weltklimakonferenz COP 27 in Sharm El-Sheikh fungiert, hatte in einem Interview festgehalten, dass im Fall Abdel Fattah die Gefängnisverwaltung für medizinische Maßnahmen zuständig sei – woraus manche Beobachter einen Hinweis auf Zwangsernährung ableiteten – und dass frühere Hungerstreiks Abdel Fattahs nicht ganz so ernst wie behauptet gewesen seien.

Der Blogger und Softwareentwickler, der im Ausland als politischer Gefangener gilt und im Gefängnis von Wadi El Natrun in Nordägypten inhaftiert ist, verweigert nicht nur feste Nahrung, sondern seit Beginn der COP 27 auch Flüssigkeit. Laut Amnesty International ist er akut vom Tod bedroht.

Einstige Revolutionsjugend

Abdel Fattah ist das prominenteste jener Mitglieder der ägyptischen Revolutionsjugend von 2011, die bald nach dem Umsturz, aber besonders nach der Rückkehr der Militärs an die Macht 2013 Probleme mit der Justiz bekamen: auch wenn sie keine Muslimbrüder sind, gegen die sich der damalige – von einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung unterstützte – Sturz von Präsident Mohammed Morsi vor allem richtete.

2015 wurde Alaa Abdel Fattah zum ersten Mal von einem Militärgerichtshof zu fünf Jahren Haft verurteilt, im März 2019 freigelassen und im September desselben Jahres wieder verhaftet. Nach zwei Jahren in Untersuchungshaft wurde er im Dezember 2021 erneut zu fünf Jahren verurteilt, wegen der Verbreitung falscher Nachrichten. Sein Anwalt, Mohammed al-Baqer, wurde gleich mitverurteilt. Im April 2022 begann Alaa Abdel Fattah aus Protest gegen seine Isolationshaft die Nahrung zu reduzieren.

Britischer Bürger

Die Familie des in wenigen Tagen 41-Jährigen hoffte darauf, dass die Anwesenheit des britischen Premiers Rishi Sunak bei der COP 27 etwas bewegen würde: Die britische Regierung verlieh Alaa Abdel Fattah – ebenso wie dessen Schwestern Mona und Sanaa Seif – im April 2022 die Staatsbürgerschaft. Ihre Mutter Laila Soueif wurde 1956 in London geboren und hat ebenfalls einen britischen Pass. Zwar wurde von britischer Seite versichert, dass Sunak den Fall bei seinen Gesprächen in Ägypten ansprechen werde, auf diesbezügliche Journalistenfragen wollte er jedoch am Montag nicht antworten.

Türk rief den ägyptischen Präsidenten auf, wie schon in anderen Fällen von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen. Tatsächlich waren in den vergangenen Monaten vermehrt verurteilte Aktivisten – und solche, die die ägyptischen Behörden dazu erklärten, darunter auch ägyptische Studenten im Ausland wie der in Wien an der Central European University (CEU) studierende Ahmed Samir Santawy – freigekommen. Das wurde als Versuch gewertet, das schlechte Image des ägyptischen Regimes von Präsident Abdel Fattah al-Sisi aufzubessern.

Alaa Abdel Fattah hat sozusagen den Protest im Blut: Sein Vater war der 2014 verstorbene Menschenrechtsanwalt Ahmed Seif, seine Mutter Laila, eine Mathematikprofessorin, ist ebenso aktiv wie die beiden Schwestern Mona und Sanaa. Als die drei im Juni 2020 vor dem Tora-Gefängnis auf eine Nachricht Alaas warteten, wurden sie von einem organisierten Frauenmob attackiert. Nachdem sie den Vorfall zur Anzeige brachten, wurde die jüngere, Sanaa (28), verhaftet.

Volker Türk, der im Sommer das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte von der Chilenin Michelle Bachelet übernommen hat, sprach in seinem Statement die Situation der Menschenrechte in Ägypten im Allgemeinen an und rief zur Freilassung "aller willkürlich Festgehaltenen und unfair Verurteilten" auf: "Niemand sollte festgehalten werden, weil er seine Menschenrechte ausübt oder jene von anderen verteidigt." (Gudrun Harrer, 8.11.2022)