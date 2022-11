Changpeng Zhao baut sein Krypto-Imperium rund um Binance weiter aus, indem er FTX übernimmt. Das Konkurrenzunternehmen stand kurz vor dem Kollaps. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

New York – Es hat wieder einmal ordentlich gescheppert im Krypto-Universum. Die drittgrößte Kryptobörse der Welt, FTX, schlitterte während der vergangenen Tage in immer größere Zahlungsprobleme. Kundinnen und Kunden wollten innerhalb von 72 Stunden rund sechs Milliarden Dollar abheben, berichten US-Medien. Das zwang Milliardär und Firmenchef Sam Bankman-Fried dazu, die Reißleine zu ziehen. Nun verkauft er an den Branchenprimus Binance. Er habe das getan, um einen Bankenrun zu vermeiden und eine damit verbundene Liquiditätskrise zu stoppen, teilte Bankman-Fried mit. Alle Kunden seien geschützt und würden voll ausbezahlt.

Über einen möglichen Kaufpreis wird geschwiegen. Noch vor wenigen Monaten wurde FTX mit 32 Milliarden Dollar bewertet, von diesem Wert dürfte aber nicht mehr allzu viel übrig sein. Nicht inkludiert in der Übernahme ist allerdings das US-Geschäft von FTX, dieses firmiert als eigenes Unternehmen. Wegen der hohen regulatorischen Vorschriften sei das US-Geschäft aber der am wenigsten profitable Bereich des Unternehmens, heißt es beim US-Börsensender CNBC.

Mentor und Konkurrent

Wie geht es nun weiter? Die Situation sei dynamisch, und es laufe gerade die Due-Diligence-Prüfung. Binance habe jederzeit das Recht, den Deal abzublasen, schrieb Binance-CEO Changpeng Zhao. Detail am Rande: Changpeng Zhao, in der Branche nennt man in CZ, war einst der Mentor vom heute 30-jährigen Bankman-Fried und sein erster Investor. In jüngerer Vergangenheit wurden die beiden jedoch zu Kontrahenten. Aber auch bei Binance läuft nicht alles rund. Immer wieder hatte das Unternehmen, das seine Ursprünge in China hat, Probleme mit Behörden. Sowohl in Asien als auch den USA und Europa. Binance hat mit BNB einen eigenen Token auf den Markt gebracht, dessen Marktkapitalisierung steht bei rund 50 Milliarden Dollar – was ihn zur viertgrößten Kryptowährung macht.

Am Montag versuchte Bankman-Fried noch zu beschwichtigen. Den Vermögenswerten gehe es gut, es sei genügend Liquidität da, schrieb er auf Twitter. Gleichzeitig schoss er gegen Zhao, ohne dessen Namen direkt zu nennen. "Ein Konkurrent versucht, uns mit falschen Gerüchten zu schaden." Über den sogenannten FTT-Token sind die beiden Unternehmen schon lange Zeit verflochten.

Kurse brechen ein

Die Causa FTX-Binance ließ die Kurse einmal mehr nach unten rasseln. Das Krypto-Aushängeschild Bitcoin rutschte vorübergehend unter 18.000 Dollar, die Nummer zwei Ethereum deutlich unter 1.300 Dollar. Nichtsdestotrotz hat die Übernahme einen noch stärkeren Kurssturz abgewendet. Im Vorfeld meinten Branchenkenner, bei einem Kollaps von FTX könne der Bitcoin wieder unter die 10.000-Dollar-Marke sinken. Das kurze Bitcoin-Hoch nach Bekanntwerden der Übernahme am Dienstagabend sollte jedoch nicht von langer Dauer sein. Aktuell steht der Kurs bei rund 18.400 Dollar pro Coin.

Die Kryptobranche musste heuer schon einige schwere Schläge und Insolvenzen hinnehmen. Nach dem Crash von Terra/Luna hat es den Fonds Three Arows Capital (3AC) zerrissen, doch das sollte erst der Anfang sein. Es folgten unter anderem das Celsius Network, Nuri und Blockfi. Ist Binance also die letzte wirkliche Stütze im Markt? Rund 16 Millionen Visits verzeichnet die Börse wöchentlich, deutlich mehr als Coinbase oder Kraken. Von FTX ganz zu schweigen. (Andreas Danzer, 9.11.2022)