Ein neuer Tag, ein neuer nordkoreanischer Raketenstart. Foto: APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Pjöngjang/Seoul – Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs abermals mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul am Mittwoch mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Das international weitgehend isolierte Nordkorea testet seit Ende September in ungewohnt hoher Frequenz wieder Raketen.

Dieses Erklärstück erschien usprünglich am 13.2.2022.

Allein vergangene Woche feuerte die selbsterklärte Atommacht dem Militär in Südkorea zufolge mehr als 25 Raketen ab, einschließlich einer Interkontinentalrakete. Die Tests galten auch als Reaktion auf Luftübungen der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte. Die Übungen gingen am Samstag zu Ende. (APA, 9.11.2022)