Facebook nimmt pro User und Jahr am meisten ein, am Ende der Tabelle liegt Youtube.

"Zeit ist Geld", lautet ein bekanntes kapitalistisches Sprichwort. Und das gilt im sehr direkten Sinne auch für soziale Netzwerke. Denn diese finanzieren sich hauptsächlich durch die Anzeige zielgerichteter Werbung. Und je länger User diese laut Messdaten am Bildschirm haben, desto mehr Umsatz macht man.

Doch wie viel nehmen Facebook, Twitter, Tiktok und andere Plattformen eigentlich so pro Nutzer ein? Dieser Frage hat sich Heydata gewidmet, das nach Eigenbezeichnung ein Datenschutz-Start-up ist. Zur Beantwortung hat man die Bilanzen der Betreiberkonzerne ausgewertet, um an Zahlen zu kommen. Gesucht und gefunden hat man dabei die "Average Revenue per User", also den Durchschnittsumsatz pro Nutzer sowie Angaben zur Zeit, die die Nutzer auf den Seiten verbringen.

Facebook und Instagram vorn

Spitzenreiter ist dabei Facebook, das pro Kopf auf 201,10 Euro im Jahr kommt. User verbringen im Schnitt 33 Minuten pro Tag auf dem Portal von Meta, woraus sich Einnahmen von 1,7 Cent pro Nutzer und Minute ergeben. Das Netzwerk kommt auf 2,9 Milliarden aktive Nutzer im Monat und ist trotz Datenschutzbedenken und verschiedener Skandale in den vergangenen Jahren nach wie vor das größte Social Network der Welt.

Knapp dahinter, mit jährlich 200,50 Euro, folgt das unter dem gleichen Konzerndach operierende Instagram. Die minütlichen Umsätze sind mit 1,9 Cent hier zwar höher – Meta kann hier also offenbar Werbung teurer verkaufen –, die Verweilzeit mit 29 Minuten allerdings kürzer. Hier sind mittlerweile monatlich über zwei Milliarden aktive User unterwegs.

Youtube verdient am wenigsten pro Nutzer

Auf Platz drei landet, bereits einigermaßen abgeschlagen, Tiktok, mit Einnahmen von 65,89 Euro jährlich für jeden User. Der Schnitt bei der Verweilzeit liegt mit 32 Minuten auf dem Niveau von Instagram und Facebook, der Minutenumsatz beläuft sich jedoch mit 0,6 Cent nur auf ungefähr ein Drittel. Das boomende Portal kommt mittlerweile auf eine Milliarde aktiver Nutzer pro Monat.

Dahinter reiht sich Twitter ein. Der kürzlich von Elon Musk übernommene und seitdem von erratischen Entscheidungsmustern gebeutelte Kurznachrichtendienst erwirtschaftet pro User im Jahr 53,63 Euro. Die Verweilzeit liegt bei 31 Minuten im Tagesschnitt, der minütliche Umsatz lässt sich auf 0,5 Cent herunterrechnen. Twitter soll etwa 206 Millionen aktive Nutzer haben.

Das einst gefeierte Snapchat liegt bei 0,4 Cent pro Minute, 28 Minuten Bildschirmzeit und 38,37 Euro User-Umsatz jährlich. Hier verkehren laut aktuellen Zahlen 363 Millionen aktive Nutzer pro Monat.

Von den untersuchten Netzwerken bringt Youtube am wenigsten Geld pro Nutzer und Jahr herein, nämlich 28,65 Euro oder 0,2 Cent je Minute. Dafür bringt man mit 44 Minuten als Videoplattform die deutlich längste Verweilzeit mit. Die Nutzerbasis ist dafür allerdings riesig, schätzungsweise lockte das Portal 2021 monatlich über 2,2 Milliarden aktive Nutzer an. (gpi, 9.11.2022)