Er fehlt bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" – Einige Wochen vor "Wetten, dass..?" darf er nicht in anderen Shows auftreten

Thomas Gottschalk moderiert am Samstag, 19. November, wieder "Wetten, dass..? Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Köln – Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" – Untertitel: "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" – musste am Samstag ohne Thomas Gottschalk und auch ohne Günther Jauch auskommen, Günter Jauch wurde wegen seiner Corona-Erkrankung aus seiner Wohnung zugeschaltet.

Vertragliche Regelung

Doch warum fehlte Gottschalk? Laut dem Branchendienst dwdl.de sei in seinem Vertrag mit dem ZDF geregelt, dass er einige Wochen vor "Wetten, dass..?" nicht in anderen Shows auftreten darf, die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" findet am 19. November statt.

"Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor 'Wetten, dass..?' bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis!", bestätigt Thomas Gottschalk auf dwdl.de-Anfrage.

Die nächste Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" steht am kommenden Samstag auf dem Programm von RTL, dann wohl noch einmal ohne Thomas Gottschalk. (red, 9.11.2022)