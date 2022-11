Verliererin: In Georgia konnte die Demokratin Stacey Abrams nicht gegen Brian Kemp im Gouverneursrennen reüssieren. Die Partei hatte eigentlich große Hoffnungen in die Politikerin gesetzt, in einem Bundesstaat, der sich in den vergangenen Jahren von einer Republikaner-Hochburg zum veritablen Swing-State entwickelt hatte. Abrams gehört zu den einflussreichsten Demokratinnen im Land. Ihre Niederlage zeigt nun aber, dass – zumindest in Georgia – der Fokus auf Abtreibungsrechte weniger gezogen hat als wirtschaftliche Anliegen, die Kemp im Wahlkampf forciert hatte.