Mit seinen Düften hat der Influencer bereits Millionen verdient – sagt er. Seinen Antrieb, immer besser werden zu wollen, habe er dennoch nicht verloren. Foto: Tiktok/Jeremy Fragrance

Knapp sechs Millionen Follower zählt der weltweit erfolgreichste Parfum-Influencer auf Tiktok. Hinzu kommen fast zwei Millionen Abonnenten auf Youtube. Der exzentrische Oldenburger mit dem Pseudonym Jeremy Fragrance testet seit ein paar Jahren die verschiedensten Düfte von Yves Saint Lauren, Boss oder Abercrombie & Fitch. Auf seinen Social-Media-Kanälen präsentiert er seine Favoriten sowie seine eigenen Düfte, tanzt mit nacktem Oberkörper und schreit in die Kamera: "I'm the number one!"



Die wachsende Popularität im Netz bescherte ihm in den letzten Wochen zahlreiche Auftritte bei TV-Sendungen oder großen Youtubern, denen er in seiner energetischen Art die Welt von Jeremy Fragrance erklärte. In den Blicken seines Gegenübers ist meist eine Mischung aus Bewunderung und gleichzeitigem Kopfschütteln zu sehen – aber allen ist klar, warum der Deutsche auf diese Weise so populär werden konnte.

Eigene Marke

"Ich hatte mal eine russische Freundin. Wir waren so Art – zusammen. Sie wollte bumsen, aber ich nicht, weil ich die Energie für meine Videos haben wollte." Sager wie diese verbreiten sich auf der Jugendplattform Tiktok rasend schnell. Daniel Schütz, wie der Parfum-Influencer bürgerlich heißt, auf ein paar markante Sprüche zu reduzieren wäre aber zu kurz gegriffen. Das ehemalige Mitglied der zwei wenig bekannten Boybands Part Six und Golden Circle suchte lange Zeit nach etwas, das er besser konnte als andere – und wurde fündig.

Jeremy Fragrance

Das bereits vor acht Jahren stark frequentierte Feld der Schmink-Influencerinnen, von denen viele schnell große Reichweiten aufbauen konnten, richtete sich primär an junge Frauen. Schütz fand allerdings keinen Kanal, der einen Fokus auf Parfums hatte und sich an alle Geschlechter richtete. Ohne breites Vorwissen auf diesem Gebiet vorweisen zu können, legte er einfach los. Bereits eines seiner ersten Videos auf Youtube erreichte knapp zwei Millionen Views, und ein neuer Stern am Social-Media-Himmel war geboren.

Schütz legte nach und überließ wenig dem Zufall. Sein perfektes, weißes Outfit wurde zu seinem Markenzeichen. Das Hemd weit aufgeknöpft, goldene Kette mit Kreuz und gestylte Haare. Den Kanal von Anfang an in englischer Sprache zu bespielen sorgte für eine größere Reichweite, als das mit einem deutschen Kanal je möglich gewesen wäre. Auch die Videos, in denen er oben ohne posiert, sind kein Zufall. Mit seinem drahtigen Körper wolle er jedoch nicht beeindrucken, wie er sagt. Es diene vielmehr dazu, "keinen Schrott zu essen, damit ich geil aussehe".

Businessman

Die von ihm gefüllte Nische hat Schütz ein gutes Einkommen beschert, wie er immer wieder in Interviews wissen lässt. In guten Monaten verdiene er mehrere hunderttausend Euro, gibt der selbsternannte Multimillionär zu, was mittlerweile aber nicht mehr allein an lukrativen Werbedeals mit Parfumherstellern liegt, sondern vor allem an seinen eigenen Düften. "Wenn ich der weltbeste Parfumkritiker bin und weiß, worauf es ankommt, warum soll ich dann nicht selber welche herstellen?" Gesagt, getan.

Mit 100.000 Euro von "Mutti" startet er 2019 eine Kampagne auf der Plattform Kickstarter. 25.000 Euro will er für seinen ersten Duft von der Community haben. Am Ende werden es 780.149 Euro, und er kann die einzigen Schulden, die er je hatte, schnell bei seiner Mutter begleichen.

Welch große Margen in diesem Business zu holen sind, hat den Influencer selbst überrascht. Die Leute hätten 79 Euro für sein erstes Parfum bezahlt, ohne zu wissen, wie es riecht. Ihn koste das Parfüm 5,20 Euro, war er auch transparent in mehreren Videos sagt. In seinem Shop finden sich mittlerweile Düfte in der Preisspanne zwischen 39 und 199 Euro. Zu jedem gibt es selbstverständlich ein dazupassendes Vorstellungsvideo.

Neben den Einkünften seiner eigenen Duftmarke erhält er angeblich 25.000 Dollar für ein Tiktok-Video, das in Zusammenarbeit mit einer Marke entsteht. Damit habe er sich unter anderem einen roten Ferrari und eine Zweitwohnung in Miami finanziert. Träume hat der Influencer weiterhin. "Ich will mit Elon Musk auf den Mars fliegen und Trillionär werden. Nicht Miliardär – Trillonär."

Auf der Website des Influencers können seine Produkte gekauft werden. Foto: https://fragrance.one/

Motivationskünstler

Viele Jugendliche sehen den Influencer als Inspiration. Schütz lässt wenig negative Energie in seinen Videos zu, gibt sich stets optimistisch und betont, wie wichtig hohes Selbstwertgefühl ist. "Ihr könnt jeden Tag geiler werden," lässt er seine Follower wissen. Wenn man sich nur ein ganz kleines bisschen verbessern würde, dann wäre das ein großes Ziel, das sich am Ende auszahlt. Man müsse sich aber auch immer wieder "selbst aufs Maul hauen", etwa mit kaltem Duschen oder Fasten, damit man nicht den Boden unter den Füßen verliert.

Die manchmal etwas außer Kontrolle geratene Energie von Schütz springt auf seine Fans über. Immer wieder postet er Videos, in denen er auf der Straße angesprochen wird, um für ein gemeinsames Foto zu posieren. Zu Halloween verkleiden sich zahlreiche Jugendliche als Jeremy Fragrance und teilen ihr Outfit auf Social Media.

Jenen Social Media, die Fragrance laut eigenen Aussagen nur zur Selbstverwirklichung nutze, in Wirklichkeit aber wenig davon halte. "Alles auf dieser Scheißwelt hat eine Altersbeschränkung: Pornografie, Alkohol, Tabak – aber Instagram nicht?" Vielleicht zieht es den Influencer deshalb mittlerweile in diverse TV-Studios, wo er seine Messages einem ganz neuen Publikum präsentieren kann. Bei Sky wird er beispielsweise eingeladen, um ein wenig über Sport zu sprechen. Am Ende spricht Schütz vor allem über sich. Auch das Ergebnis für das anstehende Match zwischen Stuttgart und Gladbach, das ihm die Moderatorin entlocken will, wimmelt er mit einem "Schau ich eh nicht" ab.

Stattdessen sagt er etwas "viel Spannenderes" und macht der Moderatorin ein ausführliches Kompliment. Auch an diesem Abend hat Jeremy Fragrance wohl zumindest einen neuen Fan gewonnen, der künftig wohl das ein oder andere Video vom größten Parfum-Influencer der Welt schauen wird. (Alexander Amon, 10.11.2022)