Am Dienstag wurde in der Frankfurter Paulskirche wieder der Internationale Hochhauspreis verliehen. Den Preis schreiben das Deutsche Architekturmuseum (DAM), die Stadt Frankfurt am Main und die Deka-Bank seit 2004 alle zwei Jahre aus, um Hochhäuser vor den Vorhang zu holen, die "exemplarische Nachhaltigkeit, äußere Gestaltung und innere Raumqualitäten wie auch soziale und städtebauliche Aspekte" zu einem vorbildlichen Entwurf verbinden, wie es in der Ausschreibung heißt. Weitere Kriterien sind innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit.

Unter 34 Einreichungen setzte sich diesmal der Quay Quarter Tower in der australischen Metropole Sydney durch, ein tatsächlich bemerkenswertes Projekt: An seinem Standort befand sich zuvor ein in die Jahre gekommener Büroturm mit 45 Etagen und 188 Metern Höhe namens AMP Centre. Dieser wurde aber nicht abgerissen, sondern nach Plänen der dänischen 3Xn Architekten in das neue Hochhaus integriert.