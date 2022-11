IT-Riese Microsoft sieht sich in Europa mit einer Kartellbeschwerde des Handelsverbands Cispe wegen seiner Cloud-Computing-Praktiken konfrontiert. "Microsoft nutzt seine Dominanz im Bereich der Produktivitätssoftware aus, schränkt die Auswahl ein und treibt die Kosten in die Höhe, wenn europäische Kunden in die Cloud wechseln wollen, und verzerrt so die digitale Wirtschaft Europas", teilte Cispe-Generalsekretär Francisco Mingorance am Mittwoch nach der Einreichung der Beschwerde mit.

Microsofts neue Vertragsbedingungen, die seit 1. Oktober gelten, würden zusammen mit anderen Praktiken das europäische Netzwerk für Cloud Computing irreparabel schädigen, heißt es in der Beschwerde. Zur der Gruppe Cispe gehört auch der Online-Riese Amazon. Amazon ist der Marktführer im Cloud-Computing-Sektor, gefolgt von Microsoft und Google. (APA, 9.11.2022)