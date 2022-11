Ein mittlerweile verstorbener Mann soll Kinder in einem südostasiatischen Kinderdorf sexuell missbraucht haben. Er hatte den Aufbau des Dorfes mitfinanziert

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Ein österreichischer Großspender von SOS-Kinderdorf steht im Verdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Vorfälle sollen sich bei seinen Besuchen in einem südostasiatischen Kinderdorf abgespielt haben, gab die Organisation am Mittwoch bekannt.

Der Mann hatte den Aufbau des Dorfes finanziell unterstützt und war deswegen in den Jahren 2010 bis 2014 dorthin gereist. Zur Finanzierung hat er einen hohen sechsstelligen Eurobetrag beigetragen. 2021 wurde er bei der Staatsanwaltschaft Sankt Pölten angezeigt, im August dieses Jahres verstarb er allerdings.

2014 gab es schon einen Besuchsstopp

Acht Minderjährige seien von den Vorfällen betroffen gewesen, sagt Elisabeth Hauser, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, in einem Pressegespräch. Die Übergriffe seien bei den Besuchen aufgefallen, der Mann habe immer einige Tage in dem Dorf verbracht. Daraufhin habe das betroffene Land, das das Kinderdorf aus Gründen des Kinderschutzes nicht nennen will, klargemacht, dass ein Besuch des Spenders nicht mehr erwünscht sei. Die Buben seien mittlerweile junge Erwachsene.

Der Mann hatte sich daraufhin bei der Organisation über den Besuchsstopp beschwert. Spenden gab es von ihm wohl keine mehr, jedoch sei der Aufbau des Dorfes zu diesem Zeitpunkt bereits ausfinanziert gewesen. Das Land habe mit einem Bericht um die Untersuchung der Vorwürfe gebeten. Diese seien der Organisation erst 2021 zur Kenntnis gebracht worden, sagt Hausner.

Warum hat sich 2014 noch niemand über den Besuchsstopp gewundert? "Es war für uns damals nicht erkennbar, um welche Vorwürfe es sich da handelt. Wir haben das so respektiert", sagt Hauser. Jetzt wolle die Organisation ihre Verantwortung in dem Vorfall hinterfragen.

Psychologische Hilfe und Entschädigungen als Angebot

2021 wurde der Spender bei der Staatsanwaltschaft Sankt Pölten angezeigt, nachdem eine Betreuerin die Übergriffe über eine internationale Whistleblower-Plattform der Organisation gemeldet hatte. Im August sei der Mann jedoch verstorben, weshalb die Ermittlungen eingestellt wurden. Er hat dem SOS-Kinderdorf sein Haus vermacht, ob die Organisation das Erbe annimmt, ist noch unklar.

Den Betroffenen sei psychologische Hilfe angeboten worden, sagt Hauser. Außerdem sei geplant, den Minderjährigen Entschädigungen zukommen zu lassen, wenn sie das wollen. In Österreich würde sich so eine Entschädigung auf maximal 25.000 Euro belaufen, das wäre auch für die Betroffenen in Südostasien möglich.

Im Mai 2021 hatte SOS-Kinderdorf Vorwürfe von Kinderschutzverletzungen in einzelnen Länderorganisationen öffentlich gemacht und eine Kommission damit beauftragt, diese Fälle umfassend zu prüfen. Im Februar 2023 soll ein Endbericht präsentiert werden. (APA, 9.11.2022)