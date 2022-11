Für das Ranking der zehn schönsten österreichischen Reiseort hat das Medienhaus 1000things jene Städte und Gemeinden in die Liste aufgenommen, die besonders mit Faktoren wie Ausflugsmöglichkeiten, Erholungswert und kulinarischem Angebot punkten konnten. Das Ranking soll von nun an jährlich veröffentlicht werden – eine einschlägige Website liefert Ausflugstipps zu den gekürten Orten.

Hier die Top 10, inklusive Begründung der Jury:

1. Platz: Altaussee

Foto: Steiermark Tourismus/Gery Wolf

Im steirischen Salzkammergut gelegen, punktet Altaussee mit einer reichen Naturidylle, allen voran dem verträumten Altausseer See, und sichert sich damit den höchsten Stockerlplatz der schönsten Reiseorte Österreichs. Aber auch Tradition und Brauchtum sorgen für einen außergewöhnlichen Aufenthalt: Romantische Plättenfahrten und der berühmte Ausseer Fasching, der zum Unesco-Kulturerbe zählt, verleihen dem Ort einen besonderen Charme. Nicht entgehen lassen sollte man sich einen Besuch der Salzwelten Altaussee.

2. Platz: Waidhofen an der Ybbs

Foto: Niederösterreich Werbung/schwarz-koenig.at

Auf Platz zwei hat es eine Kleinstadt im niederösterreichischen Mostviertel geschafft: Waidhofen an der Ybbs beeindruckt mit einer malerischen Kulisse, mittelalterlichem Flair und einem vielfältigen Ausflugsangebot. Traumhafte Ausblicke gibtʼs vom Schlossturm aus, zu Abenteuern verleitet der Kletterpark Buchenpark und auch die Kultur kommt nicht zu kurz, etwa bei einem Besuch des 5-Elemente-Museums. Besonders empfehlenswert ist ein Spaziergang durch die Innenstadt.

3. Platz: Bad Gastein

Foto: Gasteinertal Tourismus GmbH

Wer Bad Gastein besucht, unternimmt eine einzigartige Reise in die Vergangenheit, denn im ehemals kaiserlichen Kurort im Salzburger Land scheint die Zeit stillzustehen. Hinter historischen Mauerfassaden verstecken sich aparte Designhotels mit Retro-Charme, aber auch hippe Third-Wave-Cafés, die zu Kaffee und Kuchen einladen. Mitten im Zentrum donnert der imposante Wasserfall ins Tal und die umliegende Landschaft lädt zu Ausflügen in die Natur ein.

4. Platz: St. Wolfgang im Salzkammergut

Foto: Salzburg AG

Berge, Seen, Kultur und Geschichte: Der Ort St. Wolfgang im Salzkammergut vereint alles, was es für einen abwechslungsreichen Urlaub in Österreich braucht. Neben historischen Sehenswürdigkeiten wie der Wallfahrtskirche, glänzt die Stadt auch mit architektonischen Juwelen wie dem altenglischen Herrenhaus Landhaus zu Appesbach inklusive feinem Restaurant und Strandbar. Zu einem der schönsten Ausflugsziele in der Gegend zählt der Schafberg, der sich dank historischer Schafbergbahn entspannt erkunden lässt. Ideal für einen Fußmarsch sind die vielen "Gschmå-Platzln" wie der idyllische Malersteig.

5. Platz: Gumpoldskirchen

Foto: 1000things

Gumpoldskirchen ist das niederösterreichische Weinparadies schlechthin und ein ideales Ausflugsziel für einen Kurztrip – nicht nur von Wien aus. Charmante Hausfassaden und die umliegenden Weingärten prägen das Bild der Ortschaft , beim Bummel durch die verwinkelten Gassen kommt sofort Urlaubsstimmung auf. Zahlreiche Heurige locken mit Weinen und regionalen Schmankerln zum Einkehren.

6. Platz: Kartitsch

Foto: ÖW/Robert Maybach

Mehr Winteridylle als im verträumten Kartitsch in Osttirol geht eigentlich gar nicht mehr. Im ersten Winterwanderdorf Österreichs führen neun zertifizierte Wanderwege zu urigen Berghütten, begleitet von einer ordentlichen Dosis Bergpanorama und unangefochtener Schneesicherheit. Und dabei sticht Kartitsch auch noch mit überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden heraus – die Bedingungen sind also ideal für einen entschleunigten Winterurlaub. Übrigens trifft das auch auf die Mobilität selbst zu: Auch die Infrastrukturmaßnahmen in Kartitsch sind besonders sanft und naturnah gehalten. Zu jeder Jahreszeit besonders empfehlenswert ist die Tour über den Karnischen Höhenweg.

7. Platz: Rust

Foto: Burgenland Tourismus GmbH/Lois Lammerhuber

Weingärten, Storchennester, Neusiedler See: In der Freistadt Rust trifft eine romantische, denkmalgeschützte Altstadt auf unberührte Natur ringsum. Dank des warmen Mikroklimas kommen in der Gegend vinophile Gäste voll auf ihre Kosten, die pannonische Küche verwöhnt alle Gourmets. Davon überzeugen kann man sich in zahlreichen urigen Wirtshäusern. Für Abwechslung sorgen Events wie die Konzertreihe "Sound of the City" oder das Genussfestival "Gans Burgenland". Im etwas außerhalb gelegenen Familypark erleben Kinder stundenlangen Spielspaß.

8. Platz: Schladming

Foto: imago images/imagebroker/Melanie Gangl

Schladming in der Steiermark ist gewiss kein Geheimtipp mehr, sondern gehört längst zu den bekanntesten Wintersportorten Österreichs. Allerdings locken in der abwechslungsreichen Urlaubsregion zahlreiche Ausflugsziele abseits von Skizirkus und Aprèsski: Dazu zählen der Spiegelsee auf der Reiteralm (Foto), der Bankerlweg auf der Hochwurzen und der Bikepark auf der Planai. Für den Sommer empfiehlt "1000things" die Wilde-Wasser-Wanderung mit imposanten Wasserfällen.

9. Platz: Schwarzenberg

Foto: Bregenzerwald Tourismus/Johannes Fink

Auf Platz neun des "1000things" Österreich-Rankings hat es Schwarzenberg in Vorarlberg mit seiner postkartentauglichen Szenerie geschafft. Zahlreiche denkmalgeschützte Gebäude zieren das historische Zentrum; dabei ist das Mesnerstüble das älteste Haus am Platz, aber auch die Barockkirche und das Tanzhüsle sind einen Abstecher wert. Geschichte und Kultur sind bis heute nicht aus Schwarzenberg wegzudenken – sei es beim traditionellen Almabtrieb, beim Schwarzenberger Advent, bei der Schubertiade oder im Angelika Kauffmann Museum, das der weltberühmten Malerin gewidmet ist. In unmittelbarer Nähe liegt das Naherholungsgebiet Bödele, ein beschauliches Wander- und Skigebiet.

10. Platz: Maria Wörth

Foto: Tourismusinformation Maria Wörth/Toni Spanlang

Auch Maria Wörth in Kärnten gehört zu den Orten, die man spätestens 2023 besucht haben sollte. Hier gehen Kultur und Natur Hand in Hand: Bestes Beispiel dafür ist die Pfarrkirche, die in einzigartiger Halbinsel-Lage direkt am Südufer des Wörthersees thront und zu den schönsten in ganz Kärnten zählt. Aber die Ortschaft hat mit der Kapuzinerinsel auch noch ein richtiges Eiland zu bieten, das sich im Sommer mit dem Boot erkunden lässt. Eine besonders lohnende Wanderung ist die Maria-Wörth-Pyramidenkogel-Runde, die direkt vom Parkplatz im Zentrum auf die Aussichtsplattform führt. (red, 10.11.2022)