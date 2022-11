Tee, Papier und ganz viel Musik



Wien will ja immer wie Berlin sein. Also nicht von der Architektur her, aber von den Lokalen, den Leuten und der Partykultur. Ein bisschen deutsche Hauptstadt bringt ab Freitag der Concept-Store Paper & Tea in die Kaiserstadt. Das Teegeschäft betreibt zwei Stockwerke in der Walfischgasse 1, gleich ums Eck bei der Oper. Das Heißgetränk soll "auf ganze besondere Art und Weise für Gäste erfahrbar" gemacht werden, heißt es vonseiten der Betreiber. Heißt? Klar, es gibt Tee, aber es wird auch Raum für Buchlesungen, Poetry-Slam und Musik geben. Bei der "Tea Time Sessions" betitelten Veranstaltungsreihe tritt am Freitag die Wiener Musikerin Florence Arman auf. Klingt doch cool!

paperandtea.de

Hinsetzen und Kaffee trinken



Bis zum 26. November noch fungiert das Caffe vom See in der Kettenbrückengasse als Pop-up. Café Prouvé nennt sich das, und dort stellt der Möbelhersteller Vita, wie der Name vielleicht schon verrät, Stühle des französischen Designers Jean Prouvé aus.

caffevomsee.at

Foto: Vilma Pflaum

Austern am Markt

Am Vorgartenmarkt im 2. Bezirk kommt es ab Samstag zu einer neuen Gastro-Kooperation. Das Bistro Die Palette und die Champagnerbar Dosage tun sich zusammen und holen damit Champagner in die Regale am Markt. Das Sortiment soll regelmäßig wechseln, zur Eröffnung findet ein Event, unter anderem mit Austern und Sprudel, statt. Ein Ticket für zwei Personen ist für 129 Euro zu haben.

dosage.at

Foto: Dosage

Weihnachtsmärkte & Gourmetpunschstand

Die ersten Christkindlmärkte in Wien haben bereits geöffnet: Am Donnerstag erfolgte der Advent-Startschuss im Museumsquartier. Die hippen Standln im Designer-Iglu-Look sind die Primi, wenn es um Weihnachten geht. Freitag sperrt dann der bei Touristen beliebte Christkindlmarkt auf dem Stephansplatz auf, da lässt sich der Glühwein mit Blick auf den Stephansdom schlürfen. Im alten AKH und am Spittelberg darf man sich ab diesem Wochenende ebenso schon an Schmankerln, Klimbim und heißen Getränken ergötzen.

Auf dem Stephansplatz und dem Maria-Theresien-Platz (Zwidemu) bietet der Gourmet-Punschstand Besonderes: Punschkreationen von Spitzenköchen wie Karl und Rudolf Obauer, Alain Weissgerber vom Taubenkobel oder Alexander Fankhauser. Diese haben für die heurige Saison Orangen-Sanddorn-Punsch, Früchtepunsch oder Schoko-Zwetschkenröster-Punsch kreiert. Zur Auswahl steht aber auch Champagner – bei einem Gourmet-Standl muss das schon sein. Punktuelle Austern- und Schneckenverkostungen will man auch anbieten. Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen! (rec, 11.11.2022)

instagram.com/gourmetpunschstand