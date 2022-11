Außerdem eine Reportage über gefährlichen Teeanbau in der Türkei, 25 Jahre Am Schauplatz Gericht und das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco"

19.40 REPORTAGE

Re: Gefährliche Ernte – Teeanbau in der Türkei In den Bergen an der türkischen Schwarzmeerküste liegt die Hochburg des türkischen Teeanbaus. Weil die Hänge steil und die Teesäcke schwer sind, setzen die Farmer Seilbahnen ein, oft Marke Eigenbau. 16 Menschen sind in den letzten zehn Jahren bei diesen gefährlichen Ernten gestorben. Bis 20.15, Arte

20.15 LOVELY

Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich (USA 2019, Jonathan Levine) Als 13-Jähriger war Journalist Fred in Charlotte verliebt, sie ist inzwischen US-Außenministerin. Da schau her. Spontan stellt sie ihn als Redenschreiber ein. Mit Charlize Theron und Seth Rogen. Bis 22.55, ProSieben

20.15 DOKUMENTATION

Rätsel Long Covid – Der lange Weg zur Heilung Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche: Viele Corona-Patientinnen und -Patienten können monatelang nicht arbeiten, oft auch ihren Alltag nicht bewältigen. Weltweit hat die Forschung zu dieser postviralen Erkrankung gerade erst begonnen. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über den Vormarsch der Seuchen.Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen Was trieb diesen Mann an? Welche Entwicklung nahm er vom unauffälligen Schüler bis zum Markenmacher und Milliardär? Die neue Doku von Birgit Mosser-Schuöcker versucht den Weg des Dietrich Mateschitz und den Aufbau von Red Bull zu beleuchten und dabei auch einen Blick auf den Menschen hinter der Marke zu werfen.Bis 21.05, ORF 3

21.05 REPORTAGE

25 Jahre Am Schauplatz Gericht In einem Rückblick treffen die Macherinnen und Macher der Sendung alte Protagonisten wieder, werfen einen Blick hinter die Kulissen der Sendung und fragen nach, wie es mit dem einen oder anderen Fall weitergegangen ist. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Halbzeit für Joe Biden Wie mächtig bleibt der US-Präsident nach der Midterm-Wahl? Bis 21.55, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Klima, Kleber, Chaos: Kampf um Erde oder Ideologie?Bei Michael Fleischhacker diskutieren Extremismusexpertin Bettina Röhl, Autor Franz Alt, Kernphysiker Götz Ruprecht, Philosophin Rebekka Reinhard und Martha Krumpeck, Mitbegründerin der Letzten Generation in Österreich. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Wie wir mit Vollgas in die Klimakrise rasen / Wer ist Elon Musk wirklich? / Wie nachhaltig sind exotische Lebensmittel aus Österreich? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind die Musiker Pizzera & Jaus, Ex-Tennisspielerin Barbara Schett, Pater Wallner und ORF-Kulturjournalistin Katja Gasser. Bis 0.05, ORF 2