Alle Spiele: Erstmals teilen sich in Österreich der öffentlich-rechtliche ORF und der Red-Bull-Sender Servus TV die Livespiele – Fortsetzung bei Euro 2024 geplant

Was läuft wo bei der ersten Fußball-WM, die sich ORF und Servus TV untereinander aufteilen? Der STANDARD liefert den Überblick aller Begegnungen und Termine, den ORF-General Roland Weißmann und Servus-TV-Intendant Ferdinand Wegscheider am Mittwoch in Wien präsentierten.

Alle Spieltermine der WM im Überblick

Geteilte Freud'

Die geteilte WM ergibt sich – wie die Übertragung der Formel 1 – aus der vielmillionenschweren Kauffreude des Red-Bull-Senders Servus TV bei Sportrechten. Servus-Chef Wegscheider rechnet mit einer Fortsetzung dieser Politik auch nach dem Ableben des Servus-TV-Fans und Red-Bull-Bosses Dietrich Mateschitz. Wegscheider verwies auf die vor wenigen Tagen kundgetane Verlängerung der Formel-1-Rechte über drei Jahre bis 2026.

Die Liverechte an der Fußballweltmeisterschaft in Katar ab 20. November 2022 konnte sich noch der öffentlich-rechtliche ORF sichern. Die Fußballeuropameisterschaften 2024 in Deutschland und 2028 kaufte Servus TV wie die Formel 1 und Europa League, wo man ebenfalls mit dem ORF kooperiert.

"Bei der Euro 2024 ist das dann anders"

Bei der Präsentation der gemeinsamen WM-Pläne bekundeten Weißmann wie Wegscheider Interesse an und Gespräche über eine Aufteilung der Rechte an den EUROs und der künftigen Formel-1-Übertragungen.

Diesmal zeigt der ORF als Rechteinhaber 39 Spiele der WM, Servus TV als Sublizenznehmer 25. "Bei der Euro 2024 ist das dann anders", kündigte Servus-TV-Sportrechtemanager David Morgenbesser bei der WM-Präsentation an.

Menschenrechte, Autokratie: Gawhary nach Katar

ORF-General Roland Weißmann betonte bei der Präsentation, dass der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender neben der Sportberichterstattung "genau hinzuschauen" habe auf "gesellschaftspolitische Probleme" in Katar. Im Golfstaat werden Menschenrechte und Medienfreiheit verletzt, vielfach wird zum Boykott der WM aufgerufen.

Für den ORF übersiedelt Korrespondent Karim El-Gawhary für mehr als einen Monat von Kairo nach Katar, um mit seinem Team über die Lage in dem "stark kontrollierten, konservativ-traditionell-arabischen Land" zu berichten und darüber, wie die WM diese "doch sehr traditionelle Gesellschaft in Katar verändern" kann.

Servus-TV-Chef Wegscheider sagt, darauf angesprochen, dass sich das Team des Senders in Katar auf die sportlichen Aspekte konzentrieren werde; die aktuellen Sendungen würden sich den anderen Themen über Katar widmen. Und Wegscheider verwies auf "Das Netz", das sich fiktional mit den "Schattenseiten des Fußballs" beschäftige. (red, 9.11.2022)