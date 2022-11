Verliebt wie am ersten Tag, glücklich getrennt oder gleichgültiges Nebeneinander: Beziehungen der Eltern prägen. Aber was davon nehmen Sie gerne für Ihr Leben mit, was versuchen Sie zu vermeiden – und wie gelingt es Ihnen?

Beziehungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten recht stark verändert – und doch auch wieder nicht. Beziehungskonstellationen sind vielfältiger und Ansprüche an diese teilweise andere geworden. Dennoch gehören Liebe, das Füreinander-da-Sein und Geborgenheit nach wie vor bei den meisten Paaren zu den Aspekten, die eine gute Beziehung ausmachen. Und was man im Laufe seines Lebens bei Eltern, Großeltern, Freunden erlebt und an eigenen Erfahrungen sammelt, beeinflusst auch den Blick auf Liebe und Beziehungen.



Beim Aufwachsen in der Familie ist man automatisch auch mit Partnerschaften konfrontiert. Eltern, Großeltern und andere Verwandte leben Beziehungsformen vor, egal ob sie zusammen oder getrennt leben. Mehr oder weniger offen bekommt man die Qualität dieser Beziehung auch als Kind mit.

Führen Ihre Eltern eine nachahmungswerte Beziehung? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Morsa

Bei manchen Paaren nimmt man die enorme Vertrautheit, die sie verbindet, auch als Außenstehender wahr, was sich insgesamt positiv auf das familiäre Umfeld auswirkt. Demnach ist es naheliegend, dass man diese Art der Beziehung als Vorbild sieht und sich Ähnliches für sein eigenes Leben wünscht. Ist die Beziehung gleichberechtigt und liebevoll, ist es vielleicht für Kinder manchmal fast kitschig oder gar peinlich, die "alten" Eltern knutschend zu sehen, aber es prägt auch die eigenen Vorstellungen von Partnerschaft.

Auch weniger schöne Beziehungen, egal ob lieblos nebeneinander hergelebt wird oder unschöne Trennungen erfolgten, haben Einfluss auf das Leben. Wächst man in einer Familie auf, in der die Eltern keinen respektvollen Umgang miteinander pflegen und man mehr oder weniger offene Feindseligkeiten zwischen ihnen wahrnimmt, schwört man sich insgeheim vielleicht, niemals eine derartig traurige Beziehung zu führen. Kurz gesagt: Elterliche Beziehungen prägen das Leben und die Vorstellungen über das Paarleben – egal ob positiv oder negativ.

Wie blicken Sie auf die Beziehung Ihrer Eltern zurück?

Haben Sie Ihre Eltern überhaupt als Paar wahrgenommen? Welche Aspekte der elterlichen Beziehung würden Sie auch in Ihrer Beziehung gut finden, welche auf gar keinen Fall? Inwiefern wurden Sie durch elterliche oder großelterliche Beziehungen geprägt? (wohl, 11.11.2022)