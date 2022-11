In Michigan setzten die Demokraten das Thema Abtreibung auf die Stimmzettel – das half auch bei der Mobilisierung. Foto: Reuters / Evelyn Hockstein

Überdeckt von den großen Entscheidungen um Repräsentantenhaus und Senat haben in der Nacht auch wieder zahlreiche Referenden in den einzelnen Bundesstaaten stattgefunden. Nicht alle Ergebnisse sind einheitlich, die großen Züge aber geben das wieder, was sich meistens zeigt: Wählerinnen und Wähler mögen zwar den Republikanern als Partei den Vorzug geben – in konkreten Fragen aber sind sie oft eher liberal.