Noch mehr "Wetten, dass..?"-Ausgaben: Gottschalk jedenfalls stünde bereit. Foto: MAGO/Future Image

Berlin – Thomas Gottschalk könnte sich vorstellen, noch lange Zeit "Wetten, dass ..?" zu moderieren – statt wie bisher geplant nur noch zwei Mal. "Ich bin 'open end' dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind", sagte Gottschalk der Zeitschrift "Hörzu".

Eine jährliche Sommerausgabe – etwa aus Mallorca – aber schließt Gottschalk (72) aus: "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben."

Das ZDF reagierte zurückhaltend auf die Äußerungen. "Es bleibt erstmal bei den beiden Ausgaben", sagte eine Sprecherin des Mainzer Senders auf dpa-Anfrage.

Nach dem großen Publikumserfolg der "Wetten, dass..?"-Ausgabe 2021 hatte das ZDF noch zwei Shows für 2022 und 2023 angekündigt. Die erste von beiden steigt am 19. November in Friedrichshafen und ist um 20.15 Uhr auch in ORF 1 zu sehen. (APA, 9.11.2022)