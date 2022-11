Medienlöwe an Sexismus-Classifier des STANDARD; Strache bei "Chez Krömer"; ORF lässt Winnetou wieder reiten, Sparpaket bei der "Kleinen Zeitung"

Alles andere als "zweite Flitterwochen": Die Ehe zwischen Charles und Diana ist am Ende. Die Kinder Harry und William leiden darunter. Foto: Netflix

Fünfte Staffel: "The Crown" geht in die Ära der Skandale im britischen Königshaus rund um Charles und Diana. Gut für die Serie, nicht so gut für die Royals – jetzt neu auf Netflix – Mit Kopf des Tages: Peter Morgan, Serienerfinder von "The Crown": Geächteter Diener Ihrer Majestät



Chat-Folgen: Matthias Schrom kam einem Misstrauensvotum der Journalistinnen und Journalisten im ORF zuvor und trat als Chefredakteur zurück – Das ORF-TV braucht eine neue Chefredakteurin und Schrom eine neue Funktion

Zusammenspiel: Die Fußball-WM in Katar im Fernsehen: Was im ORF und was bei Servus TV läuft –Und: ORF mit neuem Tiktok-Format zur Fußball-WM in Katar

Ausgezeichnet: Goldene Medienlöwin an Lou Lorenz-Dittlbacher, Medienlöwe an Sexismus-Classifier des STANDARD

"Kleine Zeitung" Sparpläne sorgen für Verwerfungen mit "entsetztem" Betriebsrat, der ein Konzept vermisst

TV-Tagebuch: "Der Fehler auf zwei Beinen aus Österreich": Heinz-Christian Strache zu Gast bei "Chez Krömer"

TV-Tagebuch: Ex-Spitzenbeamter Thomas Wieser im "Report" auf ORF 2: Checklist für die verlotterte Republik

Presserat: Chats von Schrom und Nowak "klar zu verurteilen" – "Sittenbild, das die Öffentlichkeit zu Recht empört"

Hans Rauscher: "In den Medien war das immer so" – Österreich hatte lange Zeit einen freien, kritischen Journalismus nicht wirklich in seiner DNA

Nach Aneignungsdebatte: ORF lässt Winnetou wieder reiten – Erwarb Lizenzen, Trilogie zu den Weihnachtsfeiertagen ins Programm von ORF 2

Serienstart: "Souls" bei Sky: Verschachtelte Seelenreisen drehen sich im Kreis

Show-Dino: Thomas Gottschalk kokettiert mit noch mehr "Wetten, dass..?" – "Ich bin 'open end' dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind" – Und warum er die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" derzeit nicht moderieren darf

ORF feiert 25 Jahre "Am Schauplatz Gericht": In einem Rückblick zeigt ORF 2 am Donnerstag um 21.05 Uhr die Highlights aus dem Vierteljahrhundert

Übernahme: Kobza Media Group wird Teil von Team Farner – Kommunikationsgruppe wird Teil eines europäischen Zusammenschlusses von Beratungsunternehmen – Rudi Kobza und Niko Pelinka werden Partner der neuen Agenturgruppe

Switchlist: Home, Creed, Leichter gesagt als getan und Dokumentationen über Fußballprofis, die Klima-Katastrophe und Atomkraft – TV-Tipps für heute Abend

