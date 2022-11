Unterstützer des republikanischen Kandidaten Doug Mastriano konnten sich bei der Gouverneurswahl in Pennsylvania zwar interessanter Krawatten, aber keines Sieges erfreuen. Foto: Reuters / Mike Segar

Washington – Teils waren es offene Empfehlungen. Teils waren es angebliche Warnungen vor "besonders Trump-treuen" oder "extrem konservativen" Kandidaten. Demokratische Vorfeldorganisationen haben während der Vorwahlen im vergangenen Frühjahr und Sommer gleich mehrfach viel Geld auszugeben, um sich in republikanische Rennen einzumischen. Sie wollten damit Trump-Anhänger motivieren, besonders radikale Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen – in der Hoffnung, dass diese sich bei den Wahlen am 8. November als leichtere Gegnerinnen und Gegner herausstellen würden. Nun weiß man: Die Taktik ist in den meisten Fällen aufgegangen. Darüber hinaus gewannen aber auch sonst vielerorts Republikaner die Wahlen, welche die Richtigkeit der Wahlen von 2020 in Zweifel ziehen. Zum Teil werden sie in zwei Jahren auch selbst für die Austragung der Präsidentenwahl in ihren Bundesstaaten verantwortlich sein.

Prominentestes Beispiel für die republikanische Taktik war im Sommer der Republikaner Peter Meijer aus Michigan, der als einer der wenigen in seiner Partei für das Impeachment Donald Trumps gestimmt und diesen auch danach in zahlreichen Interview abgelehnt hatte. Er verlor seine Vorwahl gegen seinen radikalen Gegner John Gibbs, den demokratische Vorfeldorganisationen mit verdeckten TV-Werbungen unterstützt hatten. Das Rennen um den dritten Kongressbezirk Michigans hatte als riskanteste Wette der Demokraten gegolten, weil die Wählerinnen und Wähler dort bisher mit großer Mehrheit konservativ gestimmt hatten. Wie sich bei der Wahl zeigte, ging die Wette aber auf. Knapp, aber doch gewann die Demokratin Hillary Scholten das Mandat – eines der wenigen, die Demokraten in diesem Jahr den Republikanern abnehmen konnten.

Gute Investition

Anderswo ging es um weniger knappe Rennen: Im zweiten Wahlkreis von New Hampshire gewann Demokratin Annie Kuster mit großem Vorsprung gegen den Republikaner Bob Burns, den ihre Partei in der Vorwahl unterstützt hatte. Der Wahlkreis gilt allerdings ohnehin als relativ liberal, Kuster hätte die Wahl also wohl auch ohne die umstrittene Taktik gewonnen.

Gleiches gilt für vier Rennen, bei denen die Demokraten zwar nicht mit allzu hohem Risiko, dafür aber mit hohem Einsatz gespielt hatten: jene um die Gouverneursposten in Pennsylvania, Maryland und Illinois. Für die Wahl in Pennsylvania hatten sie Doug Mastriano, der laut Videobelegen am 6. Jänner 2021 beim Sturm auf das Kapitol selbst mehrere Polizeisperren durchbrochen hatte, aufgestellt. In Illinois finanzierte der demokratische Gouverneur J. B. Pritzker TV-Spots für seinen radikalen Gegner Darren Bailey, der unter anderem Abtreibungen als schlimmer als den Holocaust bezeichnet hatte. Und in Maryland sorgten die Demokraten mit dafür, dass der Demokrat Wes Moore mit Dan Cox, der ebenfalls das Wahlergebnis von 2020 anzweifelt, einen relativ leichten, weil radikalen Gegner bekam. In allen Fällen siegten die Demokraten deutlich. Als knapper war von der Meinungsforschung das Senatsrennen in Colorado eingeschätzt worden, schließlich aber gewann Demokrat Michael Bennett seinen Wettstreit mit dem selbstgewählten radikalen Gegner Michael O’Dea deutlich.

Alternative Wahlleute

Alles gut also im Kampf gegen die Wahl-Zweifler? Keineswegs. In Arizona galt das Rennen zwischen der republikanischen Gouverneurskandidatin Kari Lake, die ihre Kampagne auf der Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 aufbaute, und Demokratin Katie Hobbs über Tage als "too close to call". Lake, so wurde angenommen, könnte als Gouverneurin einen demokratischen Sieg nicht anerkennen und "alternative" Wahlleute nach Washington schicken. Zu allem Überfluss galt in Arizona auch ein Sieg des ebenfalls radikal verschwörungstheoretischen Mark Finchem im Rennen um den Posten des Secretary of State als möglich. Dieser ähnelt jenem eines Innenministers, er wäre direkt für die Austragung von Wahlen verantwortlich. Angekündigt hat Finchem vor der Wahl, er werde womöglich Ergebnisse aus Wahlkreisen, die Demokraten gewinnen, als ungültig werten und verwerfen. Im benachbarten Nevada kam mit Jim Marchant ein Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie, der ebenfalls die Ergebnisse der Wahlen 2020 ablehnt, der Macht sehr nahe.

Unmittelbar weniger gefährlich für die US-Demokratie scheinen da Siege von Kandidaten wie Kris Kobach bei der Wahl zum Justizminister von Kansas – wie es sie landauf, landab in stark republikanisch geprägten Bundesstaaten gab. Auch Kobach, der schon vor der Wahl 2020 mit geplanten Eingriffen in das Wahlrecht von sich reden machte und 2018 aus diesem Grund ein sogar Gouverneursrennen verlor, würde zwar womöglich in rechtmäßige Wahlen eingreifen. Doch ist Kansas eben, anders als Arizona, kein klassischer Swing State. Das mag, pragmatisch gesprochen, trösten – die Sorge, dass derartige Kandidaten auf Dauer die Demokratie untergraben, aber bleibt. (Manuel Escher, 10.11.2022)