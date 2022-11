Seit Wochen gab es Anzeichen, seit Mittwoch auch die offizielle Bestätigung, dass sich die russischen Besatzungstruppen auf die Ostseite des Flusses Dnepr zurück- und aus Cherson abziehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Frage: Ist das jetzt ein echter Abzug?

Antwort: Ja, derzeit schaut alles danach aus, dass sich die russischen Truppen tatsächlich an das Ostufer, das linke Ufer in Fließrichtung des Flusses Dnepr, zurückziehen. Dass es sich – wie oftmals vermutet – um eine Falle der Russen handelt, gilt wohl als unwahrscheinlich. Die ukrainische Seite bleibt dennoch vorsichtig, und auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sprach davon, dass man sich erst sicher sein könne, wenn die ukrainische Flagge wieder über Cherson weht. Es ist wahrscheinlich, dass sich der russische Rückzug über mehrere Tage hinziehen wird, glauben britische Geheimdienste, wobei die abziehenden Truppen durch Verteidigungsstellungen und Artilleriefeuer geschützt werden. Bis zu 30.000 Mann sollen es sein. Zudem hätten die russischen Streitkräfte mehrere Brücken zerstört und wahrscheinlich Minen gelegt, um die vorrückenden ukrainischen Streitkräfte zu verlangsamen und aufzuhalten.

Foto: APA

Frage: Warum ist der Rückzug aus Cherson symbolisch so bedeutend?

Antwort: Cherson ist die einzige Provinzhauptstadt, die die Russen seit einem Dreivierteljahr Krieg erobern konnten. Viele Analysten sagen gar, die Eroberung Chersons sei bisher der einzig richtige Erfolg gewesen, den die russische Armee in diesem Krieg feiern konnte. Die russischen Besatzer ließen in der Stadt am Westufer des Dnjepr kurz nach der Eroberung beispielsweise Transparente anbringen, auf denen Cherson als "für immer" russisch bezeichnet wurde. Was für immer währen sollte, hielt am Ende nicht einmal ein Jahr – eine symbolisch schmetternde Niederlage für die russische Armee.

Frage: Was ist die strategische Bedeutung des Ganzen?

Antwort: Die mit 29. August gestartete Gegenoffensive der Ukraine stieß nicht immer in rasantem Tempo, am Ende aber doch kontinuierlich vor. Dass sie neben den vielen kleineren Erfolgen, die die ukrainische Armee anfangs vor allem im Nordosten feiern konnte, nun auch große Erfolge wie die Rückeroberung der Großstadt Cherson erzielen kann, dürfte nicht nur die Moral der Truppe immens beflügeln. Auch westliche Partner, die die Ukraine mit Waffen, Munition und schwerem Gerät versorgen, dürften dadurch bestärkt werden, dass die Lieferungen am Schlachtfeld einen echten Unterschied ausmachen. "Es ist der Beweis für die Tatsache, dass sie einige wirkliche Probleme haben – das russische Militär", sagte etwa der Befehlshaber des größten militärischen Partners der Ukraine, US-Präsident Joe Biden, am Mittwochabend.

Zurückgelassene russische Stellungen nahe Cherson. Foto: IMAGO/Daniel Ceng Shou-Yi

Dazu kommt, dass mit der Rückeroberung Chersons die ukrainische Armee wieder um einige Kilometer näher an die russisch besetzte und annektierte Krim heranrückt. Die kürzere Distanz zur Landbrücke bedeutet dadurch freilich auch, dass Versorgungswege, die drei Straßenverbindungen von und auf die Krim wieder in Artillerieschussweite der ukrainischen Armee rücken. Die gewonnenen Kilometer an Land bedeuten auf der anderen Seite – im Westen – auch eine Erleichterung für die ukrainische Hafenstadt Odessa, die von russischer Seite aus nicht mehr so leicht beschossen werden kann. Eine Eroberung Odessas schließen britische Geheimdienste mittlerweile aus. Der Rückzug Russlands könnte am Ende aber auch die russische Verteidigung festigen.

Frage: Ist der Abzug am Ende vielleicht also sogar schlau?

Antwort: Aus strategischer Sicht macht ein Rückzug vor dem Winter durchaus Sinn. Die ohnehin ausgedünnten russischen Truppen – US-Schätzungen zufolge könnten auf beiden Seiten bis zu 100.000 Mann gefallen sein –, die mit der Teilmobilisierung schon nachbesetzt werden mussten, können sich keine weiteren großen Verluste mehr leisten. So aber konnten die Truppen großteils unbeschadet abziehen. Bei einem geplanten Abzug werden auch weit weniger Geräte zurückgelassen, als dies bei einem hektischen Abzug oftmals passiert. Und prinzipiell gelten in militärischen Kreisen einige gewisse Regeln, die nun wirken: Verteidigen ist leichter als angreifen. Ein Fluss, vor allem eine recht breite Wasserstraße, wie es der Dnepr ist, ist immer ein gewaltiger Schutz – noch mehr so, wenn die Verbindungsbrücken gesprengt wurden. Panzer und Truppen müssten unter großem Aufwand und Dauerbeschuss auf die andere Uferseite gebracht werden – eine immens schwere Aufgabe für die Ukraine. Vor dem herannahenden Winter, in einer Zeit, in der die Schlammperiode in der Ukraine bereits eingesetzt hat, macht also ein strategischer Rückzug auf die "sicherere" Flussseite für russische Truppen durchaus Sinn.

Frage: Ist das der Anfang vom Ende vom Krieg?

Antwort: Das wäre wohl verfrüht. Der freiwillige Rückzug ist eine immense Niederlage für die russische Seite, eine vernichtende militärische Niederlage in Cherson wäre für Wladimir Putin innenpolitisch aber eine noch bitterere Pille. So können die Russen zumindest so tun, als wäre ihnen der Schutz der eigenen Truppen doch irgendwie wichtig, wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch zu argumentieren versuchte. Da beide Seiten durch eine nicht stattfindende Schlacht in Cherson Ressourcen sparen, könnte es den Krieg am Ende vielleicht sogar verlängern. Klar ist aber auch, dass jeder Quadratkilometer, den russische Truppen in der Ukraine nicht länger besetzt halten, ein Schritt in Richtung der Befriedung des Konflikts ist. Die Russen halten trotz der ukrainischen Gegenoffensive im Nordosten und Süden der Ukraine aber immer noch mehr als 20 Prozent der Ukraine besetzt. (Fabian Sommavilla, 10.11.2022)