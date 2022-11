Gesundheitsminister Rauch: "Den Mutter-Kind-Pass in Österreich wird es auch in Zukunft geben, und auch die Untersuchungen werden weiterhin öffentlich finanziert"

Noch sind die Verhandlungen zwischen Gesundheitsministerium und Ärztekammer über den Mutter-Kind-Pass nicht abgeschlossen. Sie befinden sich laut Bundesregierung aber in der finalen Phase. Foto: APA / Barbara Gindl

Im Streit rund um die Reform des Mutter-Kind-Passes zwischen Gesundheitsministerium und Ärztekammer drohte die Kammer zuletzt mehrfach damit, aus dem aktuellen Modell auszusteigen. Sollten bis Ende des Jahres Honorare für Medizinerinnen und Mediziner nicht erhöht werden, wird laut Ärztekammer die Kündigung für die Kassenleistung ausgesprochen. Damit wären die Untersuchungen künftig privat zu bezahlen.

Am Donnerstag reagierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf die "Gerüchte" rund um die Untersuchungen: "Den Mutter-Kind-Pass in Österreich wird es auch in Zukunft geben, und auch die Untersuchungen werden weiterhin öffentlich finanziert", verkündete Rauch via Twitter. Das Projekt werde derzeit weiterentwickelt und modernisiert. Mit allen Beteiligten werde daran gearbeitet, die Tarife und Leistungen zeitgemäß zu gestalten. Eine Einigung mit der Ärztekammer gibt es demnach aber noch nicht. "Derzeit befinden wir uns in den finalen Verhandlungen, und es wird mancherseits medial Druck ausgeübt, um ein bestmögliches Verhandlungsergebnis zu erzielen", sagte Rauch. Das sei verständlich – dürfe aber "keinesfalls (werdende) Eltern verunsichern".

Paket "schon bald" präsentieren

Man werde "schon bald ein fertiges Paket präsentieren", kündigte Rauch an. "Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld". Auch Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sagte am Mittwoch im Budgetausschuss, dass die Leistungen weiterhin kostenfrei bleiben würden. Die Verhandlungen würden sich in der finalen Phase befinden.

Am Dienstag gab die Ärztekammer Oberösterreich bekannt, aus dem Mutter-Kind-Pass auszusteigen, sofern es zu keiner Tariferhöhung kommt. Ende Juni 2023 wäre der nächstmögliche vertraglich geregelte Zeitpunkt. Zuvor hatten bereits die Ärztekammern in Wien, Niederösterreich und der Steiermark bekanntgegeben, das aktuelle Modell zu verlassen – und zwar bereits Ende März 2023. Bei einer Einigung mit dem Gesundheitsministerium wären diese Beschlüsse aber obsolet. (David Krutzler, 10.11.2022)