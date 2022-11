Friedliches Miteinander: Fotos aus Onedrive und iCloud in Microsoft Fotos unter Windows 11. Foto: Microsoft

Vor fast genau einem Monat hat Microsoft bei seinem Surface-Launch-Event angekündigt, dass Apples Fotodienst iCloud bald eine verbesserte Windows-Integration erhalten soll. Nun ist es so weit: Updates für die Windows-Foto-App und iCloud für Windows ermöglichen es ab sofort, lokale Fotos mit Bildern aus Microsofts Cloudlösung Onedrive und iCloud-Fotos in einer gemeinsamen Galerie zu verwalten. Dafür muss in der iCloud-App die entsprechende Option zur Foto-Synchronisierung aktiviert werden.



Dave Grochocki, Produktmanager bei Microsoft, sagte dazu: "Wir wissen, dass viele Windows-Kundinnen und -Kunden Foto- und Videosammlungen auf ihren iPhones haben und diese gerne auf ihrem PC anschauen würden." Die Integration von iCloud-Fotos sei ein weiterer Schritt zu einem "nahtlosen" Windows 11.

Auch Apple Music und Apple TV erhalten neue Xbox- und Windows-Apps

Für nächstes Jahr hat Microsoft bereits angekündigt, dass für Windows-User weitere Barrieren zum Apple-Ökosystem fallen werden. Apple Music, das bisher unter Windows nur im Browser oder über das längst eingestellte iTunes lief, wird eine eigene App erhalten. Die neue Apple-Music-App für Xbox soll schon heute verfügbar sein.

Ähnliches gilt auch für Apple TV, das bisher unter Windows nur im Browser sowie auf der Xbox als App verfügbar ist. Hier will Apple sein Angebot deutlich erweitern und massiv in Sportübertragungsrechte investieren. Fußball aus der US-Major League Soccer (MLS) und Baseball hat man bereits im Angebot, folgen sollen NFL-Rechte und, für europäische Fußballfans besonders interessant, die Champions League. (Jonas Heitzer, 10.11.2022)