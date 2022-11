Ilaria Demonti, Camilla Pintonato (Ill.), "Einmal extra Schaf! Wissenswertes über unser liebstes Wollknäuel". Aus dem Italienischen übers. von Christina Gauglitz. € 20,50 / 80 Seiten. Die Gestalten Verlag, Berlin 2022. Ab 7 Foto: Kleine Gestalten

Draußen ist es kalt, drinnen nicht so warm wie früher. Was dagegen hilft? Mehr anziehen! Am besten Sachen aus der Wolle vom Schaf. Die ist nämlich nicht nur wasserabweisend, robust, elastisch und isolierend, sie lässt sich auch in Lieblingsfarben färben. Aber Wolle ist nicht das Einzige, was wir vom Schaf haben – man denke nur an Milch oder Feta. Seit Jahrtausenden leben Schafe an der Seite der Menschen, eine gute Zweckgemeinschaft ist das – ich sage nur: Wölfe. Und wer jetzt einwendet: Ach, diese dummen Schafe, der sollte erst recht zu diesem Buch greifen. Denn neben anderem Wissenswerten über diese Tiere aus der Familie der Hornträger ist hier auch zu lesen, dass sie sich jahrelang an Gesichter erinnern können! Also Vorsicht mit direkten Schmähungen, sonst heißt es erst recht: warm anziehen.