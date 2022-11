Inhalte des ballesterer (http://ballesterer.at) #175 (November/Dezember 2022) – Seit 5. November im Zeitschriftenhandel und digital im Austria-Kiosk (https://www.kiosk.at/ballesterer) Katar 2022 – Die umstrittenste WM GLOBALE GIER Die Spielregeln der FIFA "MENSCHENRECHTE SIND UNIVERSELL" ÖFB-Generalsekretär Hollerer im Interview PODCAST: EINE FRAGE DER HALTUNG Janko, Prohaska, Zinsberger und andere über die WM LAND DER UNFREIEN Katar und die Menschenrechte AUS DEM LEBEN EINES GASTARBEITERS Malcolm Bidali über seine Erfahrungen in Katar KEINE PERSÖNLICHE FRAGE Ein Anstoß zur Boykottdebatte ALTE STARS UND NEUE STADIEN Auf der Suche nach dem katarischen Fußball HAYYA STATT HUMBA Was Fans in Katar erwartet CONTAINER UND ZELTE Die WM-Stadien ZWISCHEN WERTEN UND DOPPELMORAL Europa ringt um eine Haltung zu Katar TEAMCAMP AUSTRIA Katars WM-Vorbereitung WUNDERBARE FREUNDSCHAFT Die Bande zwischen Katar und Frankreich WM-CHRONIKEN Politische Turniere von 1934 bis 2010 TEILNEHMER Porträts aus allen Kontinentalverbänden GEWISSENSPRÜFUNG Dr. Pennwiesers Notfallambulanz

Der Spieler mit der Rückennummer 10 probiert es per Dropkick. Aus 20 Metern prallt der Ball an die Innenstange und von dort ins Tor. Der Gastgeber führt an diesem Dienstagabend im Viola Park in Wien 2:1. "Kernkraft 400" von "Zombie Nation" begleitet den Torjubel. Violett trägt jedoch keiner der Akteure am Feld, das Nationalteam von Katar hat Chile als Gast. Das Spiel am 27. September ist Teil einer monatelangen Vorbereitung, die Katar vor der WM absolviert.

Das Medieninteresse ist groß. Mehrere Kamerateams sind vor Ort, chilenische Stationen wie Canal 13 und TVN, aber auch beIN Sports berichten live vom Verteilerkreis. Die Banden im Hintergrund werden mit Werbung von Qatar Airways, Shell, dem Lieferdienst Talabat und dem Katarischen Fußballverband bespielt. "See you in Qatar 2022" steht dort in großen Lettern. Für die rund 200 chilenischen Fans gilt das nicht. Sie singen zwar 90 Minuten lang durch, schwenken Fahnen und trinken Bier, doch ihr Team hat sich nicht für die WM qualifiziert.

Zurückhaltende Austria

Dass das Spiel in Wien stattfindet, ist kein Zufall. Österreich spielt in der WM-Vorbereitung der Katarer eine zentrale Rolle. Vier Tage vor dem Chile-Match empfing Katar an gleicher Stelle Kanada. Das Team spielte zuvor in Eggendorf, Wiener Neudorf, zweimal in Wiener Neustadt, in Bramberg, am SAK-Platz in Salzburg, in Kössen, in Mittersill, in Schwaz, in Sankt Johann im Pongau und in Saalfelden. In die öffentliche Wahrnehmung schafft es der Aufenthalt des Nationalteams hierzulande jedoch kaum, dabei organisierte die Salzburger Agentur SLFC Soccer das fünfeinhalbmonatige Vorbereitungsprogramm des WM-Gastgebers.

"Meine Aufgabe ist es, ihnen perfekte Voraussetzungen zu bieten", sagt Hannes Empl. Ihm gehört die Agentur aus Leogang, er ist Fifa-lizenzierter Match Agent. SLFC weist beste Referenzen vor: Ajax, Bayern München, Chelsea, Milan und die deutsche Nationalmannschaft gehörten schon zu ihren Kunden.

Fans der Wiener Austria haben eine klare Meinung. Foto: APA/EPA/Bruna

Die Kontakte nach Katar bestehen schon länger, SLFC organisierte die WM-Qualifikationsspiele, die außer Konkurrenz stattfanden. Bereits im Vorjahr hätten zwei Partien im Viola Park stattfinden sollen, sie fielen aber Einreisebeschränkungen zum Opfer. Katar trug die Spiele stattdessen in Debrecen aus.

Die Wiener Austria beantwortete Fragen zur Kooperation mit SLFC Soccer und dem katarischen Verband nicht. Aus zeitlichen Gründen, wie es aus der Pressestelle hieß – die Anfrage wurde am 3. Oktober gestellt, die Frist zur Antwort auf 14. Oktober gesetzt. Zu dem Thema etwas zu sagen, hatten jedoch die Fans. Die Ultras von "KAI 2000" zündeten beim Europacupspiel gegen Villarreal Pyrotechnik, darunter war auf zwei Bannern zu lesen: "Uefa-Strafen zahlt ihr mit dem Blutgeld aus Katar!"

Lukratives Schweigen

Die Wirtschaftskammer Salzburg errechnete bereits 2015 eine Wertschöpfung von einer Million Euro jährlich durch Trainingslager und ging von einer steigenden Tendenz aus. Empl sprach im April 2020 in den Salzburger Nachrichten davon, dass sein Unternehmen für 15.000 Nächtigungen im Bundesland sorge. Dorthin führte auch die Reise der Katarer nach dem einmonatigen Vorbereitungsauftakt in Marbella.

"Das war kein normales Trainingslager", sagt Empl. 150 Personen umfasste die Reisegruppe, die in Leogang, Kaprun und Maria Alm stationiert war. Neben dem Betreuerstab und den Spielern waren auch deren Familien eingeladen. Drei Hotels wurden angemietet. Das Interesse arabischer Medien an der Vorbereitung sei groß gewesen, so Empl. "Aber sie wollten ihre Ruhe haben."

Katar möchte bei der WM sportlich einen guten Eindruck hinterlassen. Foto: Reuters/Niesner

Im Rahmen des Trainingslagers spielte Katar gegen die Regionalligisten FC Pinzgau-Saalfelden und den TSV Sankt Johann im Pongau. Auf Anfrage wiederholten die Pinzgauer fast wortgleich ein Statement, das bereits im Juni in einem Artikel von salzburg24.at auftauchte. Demnach habe man eine sportliche Herausforderung angenommen, um als Team zusammenzuwachsen. "Für uns war es ein Fußballspiel, nicht mehr und nicht weniger!", schreibt der Verein. Auf die Fragen zu finanzieller Entlohnung und dem Entscheidungsfindungsprozess ging er nicht ein.

Der TSV Sankt Johann ignorierte die ballesterer-Anfrage komplett, Präsident Josef Klingler sagte im Juni zu salzburg24.at: "Ich mache mir aber natürlich Gedanken, was sich dort abspielt. Freilich ist das sehr fragwürdig, aber was sollen wir als kleiner Verein ausrichten."

Dass sich die Kooperation mit dem katarischen Verband gelohnt habe, bestreitet Empl nicht. Er spricht vom größten Vertrag, den seine Agentur bislang abgeschlossen habe: "Sonst macht ja niemand eine fünfeinhalbmonatige Vorbereitung. So etwas ist natürlich eine gute Einnahmequelle – aber auch viel Arbeit."

Über genaue Summen will der 52-Jährige nicht sprechen, die Einnahmen könne er nicht genau beziffern. "Die höchsten Etats können durchaus bei rund um 400.000 Euro pro Woche für die Betreuung von Spielern und Begleitpersonen liegen", sagte er aber im Vorjahr dem "Sport Business Magazin" über seine Trainingslager.

Kritik und Bemühen

Nach einem Monat in Salzburg führte die Reise im August nach Schwechat, wo die Vorbereitung der Katarer hinter verschlossenen Toren weiterging. Wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichteten, sorgte das für Diskussionen im Schwechater Gemeinderat, der die Vermietung eines Nebenspielfelds des Rudolf-Tonn-Stadions sowie einer Wiese an SLFC Soccer beschloss. Die Agentur garantierte dort weltmeisterliche Bedingungen, wie Empl sagt. Sie zahlte die Platzsanierung, installierte eine Bewässerungsanlage und kaufte neue Ersatzbänke. SLFC Soccer werde auch in Zukunft auf den Standort Schwechat setzen.

Kritische Stimmen zum Deal mit dem katarischen Verband habe es schon gegeben. "Ich verbinde Politik und Sport aber nicht", sagt Empl. "Wenn die ganze Welt wirklich dagegen wäre, würde keiner hinfahren. 31 Mannschaften fahren aber hin." SLFC werde auch in Zukunft mit Katar zusammenarbeiten, es habe bereits Gespräche gegeben, Trainingsstätten gemeinsam zu vermarkten, sagt Empl. Das sei aber Zukunftsmusik, jetzt werde sich Katar einmal darum bemühen, ein guter WM-Gastgeber zu sein.

Damit das auch sportlich klappt, ist noch einiges zu tun. Beim Testspiel in Wien-Favoriten gleicht Arturo Vidal noch für Chile aus, Alexis Sanchez vergibt danach sogar noch einen Elfmeter. Die katarischen Spieler wirken dennoch zufrieden, als sie nach Abpfiff in den Katakomben verschwinden. Für sie folgt nach dem Testspiel eine öffentliche Trainingssession am 2. Oktober in Doha, ehe es anschließend für den dritten Teil wieder nach Spanien geht. Und nach gut einem halben Jahr wieder heim (Fabian Beer, 10.11.2022)