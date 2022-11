Ob "Born in the USA", "Dancing in the Dark", "Streets of Philadelphia" oder "I'm on Fire": Welches Lied von Bruce Springsteen ist Ihr Favorit?

Er feiert seit Mitte der Siebzigerjahre musikalische Erfolge, füllt große Stadien und zählt heute zu den kommerziell erfolgreichsten Rockmusikern der Welt: Bruce Springsteen. Der 73-jährige US-Amerikaner, den seine Fans "The Boss" nennen, gilt als Aushängeschild der Musik für die Arbeiterklasse – und das, obwohl er selbst vor seiner Karriere als Musiker nur einen einzigen "Brotjob" hatte.

Blickt auf mehrere Jahrzehnte musikalischen Schaffens zurück: Bruce Springsteen. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Bruce Springsteen: Stationen einer Karriere

Springsteens Glaubwürdigkeit in diesem Bereich liegt eher in seiner Herkunft begründet: Bruce Frederick Joseph Springsteen wurde am 23. September 1949 in Long Branch, New Jersey, in bescheidene Verhältnisse hineingeboren. Die Beziehung zu seinem Vater, der häufig den Arbeitsplatz wechselte und stark dem Alkohol zusprach, war zeit seines Lebens problematisch, auch wenn er viele seiner Werte von ihm übernahm. In der Schule war er ein Problemkind und nach eigenen Angaben ein Außenseiter. Früh regte sich aber – gegen den Willen seiner Eltern – sein Interesse an Musik. Erste Einflüsse waren Elvis Presley, die Beatles, die Rolling Stones und Bob Dylan.

Nach eher bescheidenen Anfängen des eigenen musikalischen Schaffens gelang ihm mit seinem dritten Album "Born to Run" (1975) der kommerzielle Durchbruch. Eine weitere wichtige Veröffentlichung der nächsten Jahre war das Doppelalbum "The River", (1980) das Springsteens ersten Top-Ten-Hit "Hungry Heart" enthielt. Dieser begründete Springsteens Bekanntheit auch in Europa. Danach ging es Schlag auf Schlag – von den minimalistischen Arrangements auf "Nebraska" (1982) bis zu "Born in the U.S.A." (1984), das insgesamt sieben Top-Ten-Hits enthielt. Und das war erst der Anfang – Springsteen brachte es im Laufe seiner Karriere auf 20 Studio-Alben, 23 Live-Alben und 76 Singles. Für sein Werk erhielt er unter anderem 20 Grammys und einen Filmmusik-Oscar. Fans loben seine beeindruckende Bühnenpräsenz, da er bei seinen Konzerten nicht nur mitreißend performt, sondern seine Songs auch gerne mit persönlichen Geschichten einleitet.

Neues Album und kommendes Wien-Konzert

Auch dieser Tage hat Springsteen wieder Neues vorgelegt: Am 11. November 2022 erschien sein neues Album "Only the Strong Survive", das ausschließlich Coverversionen aus dem Bereich Soul Music enthält und von der Kritik nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen wurde. Wer Springsteen dennoch live erleben möchte, hat im kommenden Jahr in Wien die Gelegenheit dazu: Am 18. Juli 2023 gastiert er mit seiner E Street Band im Ernst-Happel-Stadion.



Die besten Songs von Bruce Springsteen: Welcher ist Ihr Favorit?

Welcher ist Ihrer Meinung nach der absolut beste Song von Bruce Springsteen? Haben Sie schon bei seinem neuen Album reingehört – und was halten Sie davon? Haben Sie "The Boss" schon einmal live gesehen? Und sind Sie generell eher ein Fan seiner ruhigen Balladen oder seiner brachialeren Stadionrocknummern? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 15.11.2022)