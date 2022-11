Mittlerweile haben Youtube Music und Premium 80 Millionen Kunden. Das ist ein Plus von 30 Millionen im Vergleich zum Vorjahr

Youtube freut sich über rasant wachsende Abozahlen. Foto: LIONEL BONAVENTURE / REUTERS

Hatte Google zunächst lange versucht, mit exklusiven Inhalten Youtube-Nutzer zum Abschluss eines Abos zu bewegen, scheint man nun eine gewinnbringende Strategie gefunden zu haben. Wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck immer zahlreicher werdender Werbung kann Google nun rasant wachsende Abozahlen vermelden.

Starke Zahlen

Youtube hat mittlerweile mehr als 80 Millionen zahlende Kunden für Youtube Music und Youtube Premium, heißt es in einem aktuellen Blogeintrag des Unternehmens. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch "nur" 50 Millionen, der aktuelle Zuwachs ist also tatsächlich bemerkenswert.

Diesen Schwung will das Unternehmen nach eigenen Angaben dazu nutzen, ein größeres Ziel zu erreichen: Youtube Music soll zur größten Einnahmequelle für die Musikindustrie werden – wofür man natürlich auch Spotify und Apple Music abhängen müsste.

Offene Fragen

Wer von den 80 Millionen Abonnenten monatlich für Youtube Music zahlt und wer gleich auch für Youtube Premium, verrät das Unternehmen dabei nicht. Allerdings sind diese Zahlen tatsächlich schwer zu trennen. So beinhaltet ein Premium-Abo auch den Musik-Streamingdienst – sichert zusätzlich aber auch einen werbefreien Zugang zur gesamten Videoplattform.

Unklar bleibt dadurch jedoch, wer von diesen Kunden dann wirklich aktiv Youtube Music als Musik-Streaming-Dienst nutzt. Damit sind diese Zahlen natürlich schwer direkt mit anderen in dieser Branche vergleichbar. Ansonsten wäre nämlich Youtube Music bereits Apple Music recht knapp auf den Fersen, dort sollen es derzeit 85 bis 90 Millionen zahlenden Kunden sein. Marktführer Spotify ist hingegen noch ein ganzes Stück weiter entfernt, da sprechen die aktuellsten Zahlen von 188 Millionen zahlenden Usern.

Strategiefragen

Auch wenn in dem Blogeintrag viel von Musik die Rede ist, die Abozahlen für Youtube Premium dürften für Google strategisch eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Immerhin macht man sich über ein stark wachsendes Abogeschäft zu einem Teil von der Wechselhaftigkeit des Werbemarkts unabhängig.

Trotzdem dürften die Abonnementeinnahmen von Youtube derzeit noch eine vergleichsweise kleine Rolle in der Gesamtbilanz ausmachen. Hat Youtube doch aktuellen Schätzungen zufolge mittlerweile mehr als 2,5 Milliarden monatlich aktive User – das spielt sehr viel Werbegeld in die Kassen von Google. So vermelden die aktuellen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 einen Youtube-Werbeumsatz von mehr als sieben Milliarden US-Dollar. (apo, 10.11.2022)