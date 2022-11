Bisher wertete Lifebrain knapp 62 Millionen Corona-Tests aus. Foto: APA / Hans Punz

In Österreich wurden seit Beginn der Pandemie 200 Millionen Corona-Testergebnisse bei den Behörden gemeldet. Fast genau 105 Millionen davon waren sensitive PCR-Tests – und hier wiederum waren es 64 Millionen PCR-Tests in Wien. Dass die Bundeshauptstadt für deutlich mehr als die Hälfte aller durchgeführten PCR-Tests in Österreich verantwortlich zeichnet, hat mit den von der Stadt Wien forcierten Gurgeltests der Firma Lifebrain zu tun: Das Unternehmen hat bislang 60,7 Millionen PCR-Tests ausgewertet – plus etwa eine Million Mutationsanalysen.

Der Umsatz, den Lifebrain mit den Wiener Gurgeltests generieren konnte, ist beträchtlich. Auf Anfrage des STANDARD nannte das Gesundheitsressort von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) konkrete Zahlen. Demnach kostete die Durchführung der Corona-PCR-Gurgeltests seit 2020 insgesamt rund 718 Millionen Euro. In dieser Summe sind die Kosten für die reinen Laboranalysen samt Personal (367 Millionen Euro) sowie die weiteren Kosten für Distribution, Logistik, Material und Online-Abwicklung (351 Millionen Euro) enthalten. Davon profitierten also auch die Post, der Rewe-Konzern, zahlreiche Tankstellen sowie IT-Services und weitere Subfirmen.



Vier Milliarden Euro für Covid-Tests in Österreich

Insgesamt kosteten die Corona-Tests in Wien – inklusive Personal und Material in Teststraßen und dergleichen – bisher rund 765 Millionen Euro. Das sind 19,1 Prozent der Gesamtkosten in Österreich, verwies ein Sprecher auf die Kosten von bisher insgesamt vier Milliarden Euro für alle Covid-Tests im Land.

Wien führte aber inklusive Antigen-Testungen in Teststraßen oder Apotheken insgesamt 71 Millionen Covid-Tests durch. Das sind knapp 36 Prozent aller Antigen- und Covid-Tests in Österreich.

In anderen Bundesländern wurde deutlich weniger als in Wien getestet. Die Kosten pro Test waren aber demnach dort signifikant höher als in der Hauptstadt. Laut Lifebrain kostet derzeit ein Test samt Auswertung 5,20 Euro. Aktuell werden werktags immer noch rund 40.000 Gurgeltests in Wien von Lifebrain ausgewertet.

Uneingeschränkter Marktführer

Bei den Kosten von Laboranalysen im Vergleich zeigt sich die besondere Marktstellung von Lifebrain in Wien. Das Unternehmen erhielt seit 2020 fast genau 367 Millionen Euro für Laboranalysen. Abgeschlagen auf Platz zwei findet sich das spitalseigene Labor AKH-BA10 des Wiener Gesundheitsverbunds, das für Personaltestungen im Spital verwendet wird. Dieses erhielt bisher knapp 11,6 Millionen Euro. Die Firmen "Ihr Labor" (knapp neun Millionen Euro), Synlab (6,6 Millionen Euro) sowie Labors.at (5,2 Millionen Euro) folgen auf den Plätzen. (David Krutzler, 10.11.2022)