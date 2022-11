In dieser Galerie: 2 Bilder Teamchef Hansi Flick hat gesprochen. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto Mario Götze ist wieder im Spiel. Foto: imago images/Eibner

Frankfurt – Mit WM-Held Mario Götze, dem früheren Salzburger Karim Adeyemi und Werder-Torjäger Niclas Füllkrug fliegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur WM nach Katar. Auch der erst 17-jährige Dortmunder Youssoufa Moukoko ist dabei. Seine Klubkollegen Mats Hummels und der erneut nicht fitte Turnier-Pechvogel Marco Reus gehören indes nicht zum 26 Spieler umfassenden Aufgebot, das von einem starken Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer angeführt wird.

"Wir haben einen sehr guten Kader, den wir mitnehmen können", sagte Bundestrainer Hansi Flick bei der Verkündung der 26 Namen am Donnerstag. "Wir haben es uns im Trainerteam nicht einfach gemacht. Wir haben viele Dinge durchgespielt, Wenn-dann-Strategien."

Flick belohnte Offensivspieler Götze, der Deutschland 2014 in Brasilien im Finale gegen Argentinien zum vierten und bisher letzten WM-Titel geschossen hatte, für konstant starke Leistungen bei Eintracht Frankfurt mit dem DFB-Comeback. "Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, der Gedankenblitze hat. Wenn man die letzten Spiele sieht, war er auf ganz hohem Niveau", sagte Flick. Götze bestritt sein letztes von bisher 63 Länderspielen vor fünf Jahren beim 2:2 gegen Frankreich in Köln.

Bayern stark vertreten

Neben Tormann Neuer wird dessen Münchner Vereinskollege Thomas Müller sein viertes WM-Turnier bestreiten. Der FC Bayern stellt mit sieben Akteuren auch das größte Kontingent. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Leipzigers Timo Werner und des Wolfsburgers Lukas Nmecha berief Flick den Dortmunder Jungstar Moukoko und den bei Werder Bremen in dieser Saison regelmäßig treffenden Füllkrug für den Angriff.

Der 29-jährige Füllkrug hat für Bremen in 13 Spielen zehn Tore erzielt. Adeyemi hält nach 17 Einsätzen bei zwei Toren, darunter keines in der Liga. Moukoko, der am Tag des Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt wird, ist der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte.

Dass Reus aufgrund eines lädierten Knöchels verletzt fehlt, "tut uns einfach weh, weil wir seine Qualität gut gebrauchen können", sagte Flick. "Ich habe schon oft gesagt, wie sehr ich ihn als Fußballer schätze. Mit seiner Gabe, die er gerade im letzten Drittel hat, tut er jeder Mannschaft gut. Er wird uns fehlen." Reus war natürlich enttäuscht: "Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt." (APA, 10.11.2022)

Deutscher WM-Kader

TOR:

Manuel Neuer (Bayern München/36 Jahre/113 Länderspiele/0 Tore)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/30/30/0)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt/32/6/0)

ABWEHR:

Armel Bella Kotchap (FC Southampton/20/1/0)

Matthias Ginter (SC Freiburg/28/46/2)

Christian Günter (SC Freiburg/29/6/0)

Thilo Kehrer (West Ham United/26/22/0)

Lukas Klostermann (RB Leipzig/26/18/0)

David Raum (RB Leipzig/24/11/0)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/29/54/2)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/22/5/0)

Niklas Süle (Borussia Dortmund/27/42/1)

MITTELFELD/ANGRIFF:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/20/4/0)

Julian Brandt (Borussia Dortmund/26/38/3)

Niclas Füllkrug (Werder Bremen/29/0/0)

Serge Gnabry (Bayern München/27/36/20)

Leon Goretzka (Bayern München/27/44/14)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt/30/63/17)

Ilkay Gündogan (Manchester City/32/62/16)

Kai Havertz (FC Chelsea/23/30/10)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/30/16/4)

Joshua Kimmich (Bayern München/27/70/5)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/17/0/0)

Thomas Müller (Bayern München/33/118/44)

Jamal Musiala (Bayern München/19/17/1)

Leroy Sane (Bayern München/26/47/11)