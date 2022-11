Bjarne Mädel (rechts) inszeniert derzeit den zweiten Fall mit dem Kriminalhauptkommissar Sörensen und übernimmt erneut auch die Hauptrolle. Foto: NDR/Jörg Landsberg

Hamburg – Sörensen kommt zurück: Der Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel (54) dreht mit seinem Team wieder an Nordsee-Deichen. Dort entsteht gerade die Fortsetzung der erfolgreichen Verfilmung von "Sörensen hat Angst". Die Dreharbeiten für den zweiten Fall des Kriminalhauptkommissars, der seinen Vornamen nie nennt, haben in dieser Woche in den Landkreisen Friesland und Wesermarsch begonnen. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mit.

Mädel übernimmt erneut die Hauptrolle und ist Regisseur. Die Fortsetzung mit dem Titel "Sörensen fängt Feuer" soll voraussichtlich 2023 im Ersten und in der ARD-Mediathek laufen. Katrin Wichmann und Leo Meier sind den Angaben zufolge weiter als Sörensens Kollegen Jennifer und Malte dabei. Neu hinzu kommen die Schauspielerinnen und Schauspieler Luise Heyer, Karoline Eichhorn, Lina Beckmann, Edita Malovcic, Liv Clasvogt, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens sowie Godehard Giese.

Der mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Film "Sörensen hat Angst" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sven Stricker. Der hat nun auch das Drehbuch für die Fortsetzung geschrieben. Darin hat Sörensen nach dem Absetzen der Medikamente nicht nur mit den Dämonen seiner Angststörung zu tun. Er muss zudem im Fall einer verstörten, unterernährten und blinden Frau ermitteln. Dabei stößt er auf "ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen" wie der NDR weiter mitteilte. (APA, dpa, 10.11.2022)