Häfen, Flughäfen, Kraftwerke oder Telekommunikationsnetze: China gehört längst zu den großen Investoren in Europa. Allein in elf Häfen sind die Staatskonzerne Cosco und CMP bereits investiert. Das wachsende Engagement der Volksrepublik sorgt immer wieder für Kontroversen, zuletzt, beim Einstieg der Staatsreederei Cosco in den Hamburger Hafen. Die deutsche Regierung hat grünes Licht für das Projekt gegeben, wenn sie auch eine mehrheitliche Übernahme durch die Chinesen abgelehnt hat.

In Deutschland kochte prompt Kritik hoch, die Opposition sprach von einer "Salamitaktik": China würde Stück für Stück kritische Infrastruktur aufkaufen und Europa so in einen neue Abhängigkeit führen. Hier werde der gleiche Fehler begangen wie schon mit Russland, wo sich die Abhängigkeit von billigem Gas letztlich als fatal erwiesen habe, so der Tenor.

Und tatsächlich nehmen die Abhängigkeiten zu. China ist inzwischen Österreichs drittwichtigster Handelspartner, das Handelsvolumen liegt bei rund 18 Milliarden Euro im Jahr. Für die gesamte EU ist China sogar Handelspartner Nummer eins, noch vor den USA. Und bei vielen Gütern gibt es überhaupt kaum Alternativen: Die EU importiert beispielsweise 75 Prozent der Solarpaneele aus China, Tendenz steigend.

Ist das alles ein Problem? Wie gefährlich ist unsere Abhängigkeit von China?

Diskutieren Sie mit

Um diese Frage geht es bei der Videodiskussion "STANDARD mitreden" diese Woche. Mit dabei sind der deutsche Globalisierungsforscher und Ökonom Jens Südekum sowie Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Universitätsprofessorin für Sinologie an der Uni Wien. Zu Gast ist der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, früher Sonderberichterstatter der Uno zum Thema Folter. Dabei ist Veronika Bohrn Mena von der Initiative "Lieferkettengesetz", die für strengere Regeln bei Lieferketten kämpft, sowie Stefan Mangold, der lange in China gelebt hat und europäischen Unternehmen hilft, Geschäfte in China abzuwickeln.

Wie immer gilt: Posten Sie hier im Forum Ihre Meinung zum Thema, oder stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste. Die spannendsten Beiträge wollen wir debattieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 10.11.2022)