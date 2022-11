Hier geht's zum neuen ORF-Newsroom für gut 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: APA/ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Dem Rücktritt von Matthias Schrom als TV-Chefredakteur als Reaktion auf seine Chats mit Heinz-Christian Strache folgen Forderungen der ORF-Redakteurinnen und Redakteure, alle drei Chefredakteursjobs im ORF-Newsroom neu auszuschreiben. Donnerstag beriet eine Redaktionsversammlung die Folgen der Chat-Affäre. Nach einer Sitzung des Redaktionsausschusses am kommenden Dienstag soll es laut STANDARD-Infos eine Resolution geben.

In der Sitzung ging es um einen Forderungskatalog der ORF-Journalistinnen und -Journalisten an die Geschäftsführung, eine Neuausschreibung aller drei Chefredakteursjobs und einen transparenter Bestellungsmodus dafür, Thema war auch externe Begleitung der Ausschreibung.

Drei Ausschreibungen

Common sense dürfte sein: ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dürfe keine Entscheidung zum Newsroom und seiner Führung ohne Einbindung der redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. Und: alle drei Chefredaktionsjobs sollen ausgeschrieben werden.

Forderungen nach Neuausschreibung aller drei Chefpositionen im Newsroom kamen nach STANDARD-Informationen auch aus dem Radio und von Online. Radio-Chefredakteur ist Hannes Aigelsreiter, Online-Chefredakteur Christian Staudinger. Staudinger wurde noch unter ORF-General Alexander Wrabetz und Roland Weißmann als ORF.at-Geschäftsführer 2020 dem langjährigen, politikfernen ORF.at-Chefredakteur Gerald Heidegger zur Seite gestellt.

Teilnehmer der Versammlung am Donnerstag forderten auch eine eigene Informationsdirektion unabhängig vom ORF-Generaldirektor, der derzeit auch für die Information zuständig ist.

Politeinfluss im Stiftungsrat

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sahen ein Grundübel im Verhältnis zur Politik in der Konstruktion des Stiftungsrats. Ein Normenkontrollantrag des Burgenlands über den Politeinfluss im obersten ORF-Gremium liegt zur Prüfung beim Verfassungsgerichtshof. Die Redaktionsversammlung solle ihre Forderungen nach Entpolitisierung der ORF-Gremien '"mit den schärfsten uns zur Verfügung stehenden Mitteln" unterstreichen , hieß es bei der Redaktionsversammlung.



Moniert wurde in der Sitzung auch, dass es bisher keine Stellungnahme des ORF-Stiftungsrats zu den Vorfällen gebe. Im STANDARD äußerte sich dazu Heinz Lederer (SPÖ), der etwa einen neuen Verhaltenskodex für ORF-Journalistinnen und -Journalisten fordert – und eine Entschuldigung des ORF-Generals Roland Weißmann bei den Gebührenzahlern.

Während der Redaktionsversammlung äußerte sich Stiftungsratsvorsitzender Lothar Lockl (Grüne) via APA: Man möge den Stiftungsrat an seinen Taten messen: "Ich bin sehr froh, dass der Stiftungsrat einer Stärkung des Redakteursstatuts zugestimmt hat". Das habe die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit jedenfalls gestärkt. Auch habe man bei wesentlichen Personalentscheidungen im Unternehmen auf Qualifikation an oberster Stelle geachtet. "Parteinähe war in keiner Weise ausschlaggebend." (odg, fid, 10.11.2022)