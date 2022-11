Himesh Patel und Ed Sheeran (rechts) in Danny Boyles skurriler Beatles-Hommage "Yesterday", 20.15 Uhr, ATV. Foto: AP, Universal Studios

19.40 REPORTAGE

Re: Energie für morgen – Keine Angst vor Alternativen Wie können Klimaschutz und Versorgungssicherheit gleichzeitig gewährleistet werden? Die Pioniere der nachhaltigen Energieversorgung. Bis 20.15, Arte

20.15 BEATLES

Yesterday (GB/CHN/J/USA 2019, Danny Boyle) Jack ist ein Sänger und träumt vom großen Durchbruch. So weit, so unspektakulär. Doch dann sorgt ein Stromausfall für skurrile Auswirkungen. Die Songs der Beatles sind aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwunden. Und nur Jack erinnert sich an sie. Mit Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Bis 22.30, ATV

20.15 KRIMI

Tannöd (D 2009, Bettina Oberli) Eine sechsköpfige Familie wird ermordet auf ihrem Hof aufgefunden. Lange bleibt das Verbrechen ungeklärt. Die junge Kathrin kehrt in ihr Heimatdorf zurück und will die Morde aufklären. Sie trifft auf eine misstrauische Dorfgemeinschaft, mehrere Bewohner kommen für die Tat infrage. Verfilmung des Krimis von Andrea Maria Schenkel mit Julia Jentsch, Monica Bleibtreu, Volker Bruch. Bis 21.50, 3sat

20.15 HEX HEX

Harry Potter und der Orden des Phönix (Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA/GB 2007, David Yates)Wie jedes Jahr verbringt Zauberlehrling Harry Potter die Sommerferien bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys. Kurz vor Schulbeginn greifen zwei Dementoren Harry und Cousin Dudley an. Bis 23.00, Puls 4

20.15 DRAMA

Rufmord (D 2018, Viviane Andereggen) Nachdem sie sich geweigert hat, einem Schüler eine Gymnasialempfehlung zu geben, taucht auf der Website ihrer Schule ein Nacktfoto von Lehrerin Luisa (Rosalie Thomass) auf. Luisas Leben wird zur Hölle, überall wird sie von Anzüglichkeiten verfolgt, die Schule beurlaubt sie. Dann verschwindet die junge Frau spurlos. Wurde aus dem Rufmörder ihr Mörder? Bis 21.45, Arte

22.35 DISKUSSION

3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch Über das Thema "Schadet Politik der Moral?" diskutieren die Philosophin Lisz Hirn und Josef Cap, Ex-SPÖ-Klubobmann. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Stadt der Gladiatoren – Carnuntum Die etwa 11.000 Quadratmeter umfassende Ausbildungsstätte in der Nähe von Wien war vermutlich mit 40 bis 60 Gladiatoren belegt und ist die am besten erhaltene Gladiatorenschule aus der Römerzeit. In ihrer Größe vergleichbar mit den berühmten Schulen Roms oder Pompejis. Bis 23.50, ORF 2

0.05 MAGAZIN

Tracks: Alles fake: Ist fake besser als real? Ob übertrieben polierte Pop-Inszenierungen, Bootleg-Fashion oder von intelligenten Algorithmen kreierte Kunst – "Fakes" sind aus der aktuellen Popkultur nicht wegzudenken. Bis 0.35, Arte