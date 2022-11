Die New Yorker Firma kämpft mit hohen Fixkosten. Der Wert der Aktien des Unternehmens fiel im vorbörslichen Handel auf 2,39 Dollar

Im dritten Quartal erwirtschaftete WeWork weniger Umsatz als Analysten erwartet hatten. Foto: imago images/Levine-Roberts

New York – Aus Kostengründen macht der weltweit tätige Bürovermieter WeWork 40 Standorte in den USA dicht. Zwar werde die Schließung der Niederlassungen mit zusammen etwa 41.000 Arbeitsplätzen zu einem Umsatzrückgang führen, gleichzeitig sollten die Kostenentlastungen den jährlichen bereinigten Kerngewinn um etwa 140 Millionen Dollar (139,4 Millionen Euro) steigen lassen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Für das dritte Quartal nannte WeWork einen Umsatz von 817 Millionen Dollar, was unter den Analystenerwartungen von 865 Millionen Dollar lag. Das in New York ansässige Unternehmen kämpft mit hohen Fixkosten vor allem für langfristige Mietverpflichtungen. Die Aktien von WeWork setzten Donnerstag vorbörslich ihre Talfahrt fort und fielen um 1,6 Prozent auf 2,39 Dollar. (APA, red, 10.11.2022)