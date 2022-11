Die Kommission werde den Vorschlag am Freitag den 27 Mitgliedsstaaten vorstellen, berichtete ein Insider

Auf den Tisch legen soll die Kommission jetzt einen Vorschlag für einen "Preiskorridor". Foto: APA / Barbara Gindl

Brüssel – Im Streit zwischen den EU-Staaten über einen Weg zur Begrenzung der Gaspreise bringt die EU-Kommission Insidern zufolge einen "Markt-Korrektur-Mechanismus" ins Gespräch. "Man schafft einen Korridor für das, was die Preise sein sollen, und reduziert so hoffentlich die Preisschwankungen", sagte einer der EU-Vertreter am Donnerstag.

Es handle sich aber nicht um einen fixen Preisdeckel, wie ihn manche EU-Länder fordern. Die EU-Kommission werde ihren Vorschlag am Freitag den 27 EU-Mitgliedern vorstellen.

Insbesondere Deutschland und die Niederlande, aber auch die EU-Kommission selbst sehen einen Preisdeckel kritisch. Zum einen befürchten sie Probleme bei der Versorgung Europas. Zum anderen könne eine nötige Verteilung des knappen Brennstoffs innerhalb Europas etwa durch die EU-Kommission zu Konflikten führen. (APA, 10.11.2022)