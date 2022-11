Wien – Zwei Bäume stehen alle Jahre wieder im Zentrum des Wiener Advents: einerseits der heuer rund 30 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz, den das Christkind den Wienerinnen und Wienern jedes Jahr aus einem anderen Bundesland bringt. Über dessen Aussehen wird primär gestänkert. Eine nur wenige Meter entfernte Platane, die das ganze Jahr über im Rathauspark verweilt, ist hingegen das Liebkind der lokalen Bevölkerung.

Herzerlbaum, Christbaum der Herzen. Foto: Regine Hendrich

Und heuer werde der Herzerlbaum in "neuem Licht erstrahlen", hieß es vom Stadt Wien Marketing zuletzt geheimnisvoll. Was das heißt? Die 30 Jahre alten Herzen haben ausgedient, weil sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprochen haben, und wurden durch neue ersetzt – natürlich mit energiesparenden LED-Lampen. Jedes der insgesamt 200 Herzen wiegt rund zwei Kilo und kommt von der Simmeringer Firma LDDE.

Foto: APA

Wer von den Herzerln nicht genug bekommt, der kann in einer Hütte vor dem Baum heuer erstmals um 39 Euro eine Miniaturvariante für daheim erstehen. Das besonders Kitschige daran: Vor Ort kann der eigene Puls aufgezeichnet werden, das Herzerl blinkt im Takt.

Bürgermeister Michael Ludwig hat ein Herz mit seinem Puls bespielt – und seiner Frau geschenkt. Foto: Regine Hendrich

Während die Fichte auf dem Rathausplatz, diesmal aus der Steiermark, noch aufgehübscht wird und erst zum offiziellen Start des Wiener Adventmarktes am 19. November in 1.650 LED-Lichtern erstrahlen wird, durfte der Baum im Park nebenan schon am Donnerstag kurz aufleuchten. Illuminiert wurde der Weihnachtsbaum der Herzen an diesem Tag vom Stadtchef und dem lokalen Christkind Angelina höchstpersönlich.

Michael Ludwig war es auch gewesen, der den Herzerlbaum 2018 nach zweijähriger Pause wieder zurückholte: In den Saisonen 2016 und 2017 war die Deko wegen eines Rechtsstreits der Stadt mit der Agentur, die bis dahin für das beliebte Fotomotiv zuständig war, ausgefallen.

Wenn es um Weihnachten geht, darf das Christkind nicht fehlen. Foto: Regine Hendrich

Durchgehend leuchten wird der Herzerlbaum erst am 19. November, täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis längstens 22 Uhr. Aufgrund der Energiekriese wurde die gesamte Beleuchtung beim Christkindlmarkt heuer um eine Stunde reduziert. (ook, 10.11.2022)