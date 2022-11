Kroos mag man eben. Foto: AP/Fernandez

Dank Toni Kroos hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid die zweite Niederlage nacheinander in der Primera Division verhindert. Drei Tage nach dem 2:3 im Stadtduell mit Rayo Vallecano kam der Titelverteidiger am Donnerstag zu einem mühevollen 2:1 gegen den Tabellenvorletzten Cadiz. Durch den Sieg bleibt das Team von David Alaba, der in der Abwehr durchspielte, zwei Punkte hinter dem FC Barcelona auf Platz zwei.

Entscheidender Spieler war Kroos. Der Deutsche schlug die Flanke zum Führungstor durch Eder Militao (40.). In der 70. Minute traf der Mittelfeldspieler zum 2:0. In der Schlussphase kam Cadiz durch Lucas Perez noch zum Anschlusstreffer. Trotz Chancen gelang den Gästen aber nicht mehr der Ausgleich. (APA, 10.11.2022)