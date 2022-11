Auch die Impfkampagne soll beschleunigt werden. Foto: AP/Mark Schiefelbein

Peking – China lockert trotz steigender Infektionszahlen seine strengen Corona-Maßnahmen etwas. Unter anderem werden die Quarantänezeiten für enge Kontaktpersonen von Infizierten und für Reisende, die ins Land kommen, um zwei Tage verkürzt, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt. Zudem werde die Kontaktverfolgung gelockert.

Auch soll eine Strafe für Fluggesellschaften abgeschafft werden, mit der infizierte Passagiere eingereist sind. Daneben soll die Impfkampagne beschleunigt werden, vor allem für ältere Menschen.

Wie die Parteizeitung "Global Times" am Donnerstag berichtete, hatten einige Flughäfen im Land bereits am Mittwoch den Großteil ihrer Flüge wegen weiter ansteigender Corona-Zahlen gestrichen. In der von einem Corona-Ausbruch besonders schwer getroffenen südchinesischen Metropole Guangzhou seien mehr als 1.000 Flüge ausgefallen. Auch an den beiden großen Flughäfen der Hauptstadt Peking wurden demnach jeweils mehr als 700 Flüge abgesagt. (APA, 11.11.2022)